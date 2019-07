Los que ya tenemos una edad nos estrenamos escuchando música portátil con lo que conocíamos comúnmente como Walkman, un dispositivo que podía reproducir cintas de casete en cualquier lugar, y cuyo nombre popularizó Sony con su gama de reproductores que bautizaron con este legendario nombre. Ahora han pasado nada menos que 40 años después de que Sony lanzara el primer reproductor de casetes portátil. Este se denominaba Walkman y dio nombre a todo un segmento de dispositivos para escuchar música en cualquier lugar. Evidentemente con la llegada de los Mp3 y el CD estos dejaron de tener la utilidad con la que contaban en la década de los ochenta y noventa.

Un dispositivo que mejoró y mucho con el tiempo

De los primeros Walkman a los últimos hay una gran diferencia. Mientras que los primeros nos contentaban con reproducir cada cara del casete cambiando la orientación de este, con el paso del tiempo los disfrutamos con función “auto reverse” que no necesitaba de cambiar la posición del casete para escuchar la cara B. Mejoró mucho la calidad del sonido, se integraron radios FM y ecualizadores físicos de gran calidad, e incluso podíamos saltar de canción en canción como si de un CD se tratase, de manera automática, la posibilidad de grabar a través de un micrófono o fuente externa etc.

Este Walkman permite convertir los casetes a Mp3 | Tonor

Pues bien, todo aquello desapareció casi por completo con el cambio de siglo. Ya que se habían popularizado los reproductores de CD portátiles, con mucha mayor calidad de sonido, y mejor aún, los revolucionarios Mp3, como el Diamond Rio o el legendario iPod. Y decimos casi porque aun hoy podemos disfrutar de algunos modelos, con características bastante llamativas.

Sí, todavía puedes comprar un Walkman, y con funciones sorprendentes

Si nos damos una vuelta por Amazon nos daremos cuenta de que el Walkman tal y como lo conocimos no está tan muerto como pensábamos. Eso sí, ya no los lanza Sony, que los ha convertido en reproductores de audio de alta definición, sino que tenemos que recurrir a dudosas marcas que nos ofrece Walkman tan curiosos como este. Es un Walkman que cuenta con nada menos que conectividad bluetooth, por lo que podemos escuchar las cintas sin cables en unos cascos con esta conectividad.

Walkman con conectividad bluetooth | DIGITNOW!

Incluso cuentan con ranuras de tarjetas microSD donde guardar la música, o incluso convertir el contenido del casete en archivos Mp3. Por tanto, estamos ante unas características que nunca vimos en los Walkman incluso más modernos. Lo malo de estos modelos es que no podemos esperar una calidad de sonido comparable por ejemplo a la de los mejores Walkman de los ochenta y noventa. No en vano estos modelos tienen un precio que rondan los 15 euros, y por tanto no podemos esperar una gran calidad. Por tanto, sí, es posible aun recuperar tus viejas cintas, y escucharlas sin cables o convertirlas a formatos digitales, y todo además con ese inolvidable ritual de introducir el casete pulsar el Play. Sin duda no puedes esperar la mejor calidad de sonido, pero desde luego la nostalgia va a estar a flor de piel cuando recuperes tus cintas con uno de estos Walkman.