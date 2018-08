Útiles consejos para limpiar el teclado del ordenador

¿Acostumbras a picotear delante del ordenador? Es probable entonces más de una vez se te haya atascado una tecla mientras escribías y al teclado no le pasara nada distinto a un atasco por migas y suciedad.

Pero ojo, no te aventures a limpiarlo con cualquier cosa, porque acabarás con alguna tecla rota. En este vídeo encontrarás unos sencillos trucos para que puedas limpiar tu teclado de forma segura y rápida, utilizando objetos que la mayoría de personas tienen en casa. Además, siguiendo estos útiles consejos habitualmente, y no sólo cuando las migas to atasquen, podrás conseguir prolongar la vida de tu teclado durante mucho más tiempo.