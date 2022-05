Tres pulseras inteligentes para repeler los mosquitos este verano

El verano es sinónimo de muchas cosas, vacaciones, sol, playa, pero también de picaduras de insectos y mosquitos. Las alternativas son muchas pulseras de citronela, repelentes, aerosoles, pero todos estos tienen algo en común, el olor. Si quieres un método para alejar a estos molestos insectos y evitar que te piquen puedes usar una de estas pulseras.

Pulseras ultrasónicas antimosquitos

Seguro que ya has probado de todo para no sufrir las molestas picaduras, el picor y la comezón las hace de lo más moletas e insoportables, por lo que en mejor prevenir que curar. Si no quieres usar los métodos tradiciones hay una alternativa, las pulseras ultrasónicas como las que a continuación te traemos.

Pulsera antimosquitos | MZFANG

Una alternativa es esta pulsara antimosquitos ultrasónica, se trata de una pulsera con correa ajustable en negro de uso tanto para niños como adultos. Es impermeable y reutilizable y se carga a través de USB. Para repeler a los insectos no hace uso de sustancias toxicas ni emite ningún olor, por el contrario, emite un ultrasonido que imita el zumbido del mosquito hembra, ahuyentando al resto.

Dispone de un sistema de sobrecalentamiento de doble ancha con el cual podemos seguir usando la pulsera bajo altas temperaturas e incluso en la playa. Con una carga de 30 minutos consigue una autonomía de 3 días en espera y de 130 horas de uso.

Además de mostrar la hora en la pantalla cuenta con botón de encendido y apagado y varios modos de uso entre los que se encuentras, el modo deportes al aire libre o el modo de suspensión silenciosa. Está disponible en Amazon y su precio de venta es de unos 15 euros.

Pulsera antimosquitos | MENGZF

Otra alternativa es esta pulsera inteligente antimosquitos de MZFANG de venta en Amazon. Una pulsera ligera y elegante fabricada en silicona sin sustancias químicas y que a su vez no emite ni ruido ni radiación. Carga a través de USB en 30 minutos lo que le da una autonomía de una semana.

Dispone de tres modos de uso que podemos elegir entre interior, exterior y modo suspensión. Además, podeos usarla como reloj digital o como podómetro ya que incluye un sensor incorporado con el que contar los pasos. Su precio es de 15,96 euros.

Pulsera antimosquitos | RADARCAN

RADARCAN R-100 es una pulsera antimosquitos de aspecto elegante y disponible en varios colores. Dispone de botón de encendido táctil, dos niveles de intensidad de sonido e indicador LED. Funciona con pilas, incluye correa es ajustable y clip de sujeción a la ropa para que puedas llevarlo de la forma que quieras. Disponible para la venta en Amazon y su precio es de unos 10 euros.

Una alternativa a tener en cuenta para mantenerse alejados de los mosquitos y evitas sus molestas picaduras. Un método eficaz y sobre todo biológico que no interfiere con el resto del ecosistema de nuestro entorno.

Que podemos combinar con otros métodos naturales como tener en casa plantas como la citronela, la albahaca, la caléndula, el romero o la menta. Evitando el uso de productos químicos que puedan dañar nuestra salud y el medioambiente.