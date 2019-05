Tamagotchi On es la enésima resurrección de la mascota virtual, ahora con conectividad móvil

A mediados de los noventa conocimos un gadget que sin duda se convirtió en uno de los más icónicos de aquella década. Todo el mundo quería tener un Tamagotchi al que cuidar, y en las primeras semanas de este fenómeno había auténticas tragedias tras la muerte virtual de estas mascotas. Era la primea mascota virtual a la que podíamos cuidar, alimentándola y jugando con ella o incluso andando con nosotros gracias a los podómetros. Tras varias reediciones, Bandai acaba de anunciar el enésimo regreso de la mascota virtual, ahora con nuevas funciones que harán de ella una mascota preparada para el siglo XXI.

Tamagotchi On, la nueva mascota virtual de Bandai

En esta ocasión Bandai da un salto en la dirección correcta, al añadir a sus mascotas virtuales conectividad móvil que permite sincronizar al Tamagotchi con nuestro teléfono. Gracias a estas conexiones y la app, podremos acumular ahora nuevos "Gotchi Points" que serán una especie de moneda del universo de Tamgotchi, que nos permitirá acceder a nuevos premios y funcionalidades. En esta ocasión Bandai ha dotado al nuevo Tamagotchi de una nueva pantalla a todo color, con un tamaño de 2,5 pulgadas, que nos mostrará con mucho más detalle y resolución la vida de estas mascotas.

Funcionalidades de Tamagotchi On | Bandai

Para comunicarse con el móvil, el Tamagotchi On cuenta con conectividad bluetooth. Esta permite esa conexión que sincronizará los datos de la mascota con los de nuestro móvil. Además no falta el clásico puerto de infrarrojos para comunicarse entre sí los Tamagotchis. Respecto de la conectividad, no está claro si la versión nipona de Tamagotchi que cuenta con NFC llegara a otras regiones, de momento no hay nada programado por parte de Bandai en este sentido. La gran novedad de esta generación de Tamagotchi radicará en que podrán casarse entre ellos y tener descendencia. Esto es algo que se hará a través de la nueva app de Tamagotchi. Por lo tanto podremos casarnos con otras mascotas, tener descendencia y transmitir a esa descendencia algunos de nuestros aspectos clave como mascota. La esencia de Tamagotchi sigue siendo la misma, de hecho la clave del juego es la misma, atender a la mascota cuando esta lo requiera. Ya sea dándole de comer, jugando, practicando deporte, o arrimando a otros tamagotchis a nuestra mascota. Por lo tanto lo que ganamos sobre todo es una gran pantalla a todo color y una conectividad que amplía las posibilidades de vida de estas criaturas.

Bandai de momento ha anunciado la comercialización de este nuevo Tamagotchi On en Estados Unidos, en donde desembarcará el próximo 15 de agosto. El precio al que llegará será de 59,99 dólares, por lo que no será un gadget excesivamente caro. Ignoramos si el nuevo Tamagotchi llegará a España, pero entendemos que de no ser así de momento será bastante sencillo poder importarlo, de hecho una de las tiendas que lo venderá allí será Amazon. Sin duda es un buen movimiento por parte de Bandai, que busca resucitar el Tamagotchi tradicional con unas características más propias de nuestros días, sobre todo cuando estamos hablando de conectividad con el móvil y la app propia integrada.