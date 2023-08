Sorpresa: Apple podría presentar unos AirPods con conector USB Tipo C

Tras una espera eterna, y cargada de rumores, por fin sabemos la fecha de presentación de los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Además, no estamos ante una filtración, sino que la propia firma de la manzana mordidaha sido la que ha confirmado que el próximo 12 de septiembre mostrará su nueva generación de teléfonos. Y ojo, que nos podrían sorprender con unos auriculares AirPods Pro con conector USB Tipo C.

Por si no lo sabías, Los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max van a ser los primeros teléfonos de Apple con un puerto USB Tipo C. Ojo, que no ha sido una decisión voluntaria por parte de la firma con sede en Cupertino. Realmente ha sido la Unión Europea la que ha obligado al fabricante para que abandone de una vez su anticuado puerto Lightning para dar el salto al USB Tipo C.

Apple presentará el 12 de septiembre sus primeros AirPods Pro con puerto USB Tipo C

Y ahora parece que la compañía fundada por Steve Jobs también mostrará una revisión de los AirPods Pro con este tipo de conector. O esto es lo que se desprende según un informe de Mark Gurman de Bloomberg.

Escucha tus canciones preferidos de forma simultánea en dos Airpods | Foto de Sunil Ray en Unsplash

No es la primera vez que se escuchan rumores en torno a que Apple presente unos AirPods con un estuche de carga compatible con USB-C. Pero que un periodista de la talla de Gurman confirme este hecho, deja claro que será así. Más, teniendo en cuenta su bagaje de aciertos y que está especializado en todo lo que tenga que ver con Apple.

Eso sí, hay que destacar que no habrá ninguna otra novedad a nivel técnico más allá de la inclusión de un puerto USB Tipo C en los AirPods Pro. De esta manera, no hablamos de un modelo nuevo, sino de una simple revisión que añadirá este conector a la funda de carga de los auriculares de Apple.

Respecto al precio, de momento es un misterio, por lo que habrá que esperar al próximo 12 de septiembre para ver con qué nos sorprende el fabricante. Pero está claro que la firma va a presentar un evento cargado de novedades, y donde seguramente veamos los nuevos iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, acompañados de unos auriculares AirPods Pro con puerto USB Tipo C y nueva generación Apple Watch.