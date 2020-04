Ayer precisamente os contábamos la llegada de unos nuevos auriculares de botón de Samsung al mercado, bajo su marca AKG. Estos llegaban a un mercado cada vez más saturados de propuestas, donde los fabricantes buscan ofrecer buenas alternativas a los populares AirPods de Apple. No solo son buenas, sino mejores en muchos casos que los de la firma de Cupertino. Es el caso de Sony, que el año pasado lanzó unos de los mejores auriculares que hemos conocido en los últimos meses. Ahora vuelve a la carga con dos nuevos modelos, se trata de los Sony WF-XB700 true wireless earbuds y los WH-CH710N over-the-ear headphones, sí, la verdad que el fuerte de Sony no son los nombres comerciales.

Características de los Sony WF-XB700

Externamente estos auriculares nos ofrecen un diseño bastante atractivo, diferente a lo que estamos acostumbrados, no solo con formas más redondeadas, sino también con un color más fresco. Estos llegan ofreciendo un sonido más contundente y profundo, más incluso que los espectaculares WF-1000XM3. La diferencia de este modelo es que no cuenta con la cancelación de ruido de ese modelo superior, pero en el resto de apartados hay muchas similitudes. Estos llegan con un precio más ajustado, al no contar con esa cancelación de ruido.

La autonomía es uno de los puntos fuertes de estos auriculares, ya que nos ofrecen hasta nueve horas de reproducción ininterrumpida con una sola carga. Además con la funda que integra batería se puede aumentar esta autonomía hasta las 18 horas. Llegan también con resistencia al agua, concretamente contra el sudor y las salpicaduras con la certificación IPX4. También integran controles táctiles para poder controlar la reproducción de música, el volumen o hacer y recibir llamadas de voz. Y todo ello por un precio más que razonable para estar hablando de unos auriculares de Sony.

Características de los Sony WH-CH710N

Otro de esos auriculares de los que difícilmente vas a poder recordar su nombre en algún momento. Estos son de diadema, y cuentan con algunas características interesantes. Sin duda el aspecto más destacado de estos auriculares es la cancelación activa de ruido, que alcanza unos niveles prácticamente de perfección en este modelo. Todo ello gracias a una nueva tecnología de Dual Noise Sensor que es capaz de captar más sonido ambiental que nunca. De esta manera los ruidos más intensos se pueden cancelar de una forma aún más efectiva.

La batería y su autonomía es otro de los aspectos más llamativos, ya que nos ofrece nada menos que 35 horas seguidas de reproducción con una sola carga. Estos auriculares de diadema tienen un aspecto bastante sobrio, pero sobre todo de acabados Premium, y cuenta con conectividad NFC. También son compatibles con los principales asistentes de voz. Unos auriculares que llegan a un precio de 180 euros al cambio, por lo que es bastante ajustado para estar hablando de unos auriculares de Sony con una tecnología de cancelación de ruido puntera y más eficiente seguramente que la de la mayoría de sus rivales en la misma gama.