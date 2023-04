Las Samsung Galaxy Tab S9 llegarían junto a una sorpresa... plegable

Muchos esperan con ganas la llegada de las nuevas tabletas de alta gama de Samsung. Y todo hace pensar que este año, más o menos durante el verano, tendremos nuevos modelos, como suele ser habitual. En esta ocasión estaríamos hablando de la Galaxy Tab S9, que nos ofrecerá junto a sus demás versiones la máxima potencia dentro de una tableta. Pero este año su lanzamiento podría quedar eclipsado por un nuevo dispositivo, mucho más sorprendente y potencialmente revolucionario, ya que se convertiría no solo en la tableta más avanzada de Samsung, sino de todo el mercado.

Su primera tableta plegable

Eso es lo que ha deslizado ahora un filtrador, que ha avanzado que Samsung tendría prácticamente lista su primera tableta con este formato. Esta precisamente se llamaría Galaxy Z Tab, y por tanto nos ofrecería un formato similar al de los smartphones de la marca, pero con una pantalla del tamaño de una tableta. Lo del término plegable es algo relativo, porque también se puede considerar como tal a un ordenador portátil, pero no es este caso, ya que hablamos de una tableta con una pantalla flexible, que se dobla, por lo que sí que es realmente plegable.

Lo único que se conoce en este caso es que llegará junto a las Tab S9, por lo que no hay que descartar que forme parte de esta misma gama, incluso que sea el mismo modelo Ultra. Aunque visto el posicionamiento de los smartphones plegables de la marca, con una gama Z totalmente diferenciada, no habría que descartar que llegue como una gama nueva. No se sabe mucho más de esta tableta, pero podemos hacernos una idea de lo que podría ofrecernos.

Lo más normal es que cuente con una pantalla de similar tamaño a los Galaxy Tab S9, y que se pueda considerar un híbrido entre tableta y ordenador portátil, como hemos visto ya en el caso de los dispositivos de Lenovo, que ha sido la primera en lanzar algo similar hace ya un par de años. Así que, aunque no tenemos mucha información, la realidad es que este dispositivo se moverá en esa delgada línea que divide la tableta del portátil, ya que, al tener una pantalla plegable, siempre tendremos la posibilidad de convertir el dispositivo en un PC utilizando la mitad de su pantalla como un teclado táctil.

El evento de presentación debería celebrarse a mediados de julio o comienzos del próximo agosto. En esas fechas suelen llegar no solo las nuevas tabletas, sino también los móviles plegables de la marca, tanto los Fold como los Flip, y por tanto se entiende que en este entorno Samsung haya decidido estrenarse con esta nueva familia de productos, que tiene un poco de ambos. Un dispositivo que supondrá sin duda la cumbre de Samsung en pantallas plegables, al ser la más grande que haya lanzado hasta ahora. Saldremos de dudas en unos meses, porque la realidad es que es una información que parece bastante coherente con lo que habíamos conocido hasta ahora.