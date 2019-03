Un reloj cuenta el azúcar en sangre sin necesidad de pincharte

Los gadgets en sanidad están aprovechando al máximo las nuevas tecnologías. Uno de los más punteros se presentó recientemente en The App Date y se trata de un reloj pensado para personas con diabetes.

Se trata de un smartwatch diseñado, principalmente, para medir los niveles de glucosa en sangre de forma no intrusiva. No obstante, la incorporación de GPS o sensores lo convierten en una herramienta muy útil en la prevención de afecciones cardiacas o en la localización de enfermos de Alzheimer, explican sus desarrolladores.

El dispositivo está pensado para que un diabético de tipo 1 esté totalmente monitorizado a tiempo real y pueda programar el número de mediciones que quiera al día. Los datos resultantes de esta monitorización pueden ser gestionados por el propio usuario, un familiar o el médico.

Su conectividad permite que el dispositivo realice llamadas automáticas a los servicios de emergencia indicándoles el posicionamiento exacto del portador y la lectura completa de los valores tomados.

Así funciona

Para el análisis de la glucosa el dispositivo cuenta con un reactivo que se introduce en un poro de la piel una vez este se ha dilatado a través de un leve incremento del calor en zona. El reactivo se aplica a través de una tecnología muy precisa, casi microscópica. Al contacto con el sudor se produce una reacción encimática que es recogida con el mismo tipo de tecnología y analizada. Este análisis es el que da los valores, muy precisos, de la glucosa en sangre.

Actualmente no existe ningún modelo que haga la misma función, según sus desarrolladores. Existen numerosos smartwatches que tienen funciones como control de distancia recorrida, medición de calorías consumidas o sensor de ritmo cardiaco, pero no hay en el mercado ningún smartwatch con medición de glucosa a través de métodos no invasivos.

Sus creadores aseguran que el reloj no será difícil de usar para los usuarios. El imasD Health necesitará de una configuración previa para la medición de los valores, “pero esta no tendrá más complicación que la de seguir los pasos indicados en manual de usuario”. La interpretación de los resultados ya dependerá de los conocimientos del portador y su uso médico será tarea de los profesionales de la medicina.

Como es habitual en estos casos, la idea surgió, explica Borja Casamayor, del equipo de desarrollo del reloj, “de la necesidad”. “Cuando, por ejemplo, en tu entorno familiar hay gente afectada por la diabetes que te pregunta si puedes aplicar tu tecnología para mejorar su calidad de vida”, sostiene.

Actualmente, el reloj se encuentra en fase de fase de miniaturización del dispositivo y su desarrollo cuesta cerca de un millón de euros. Lo que no se atreven a aventurar todavía es su precio comercial y la fecha en la que estaría disponible en el mercado. De hecho, todavía no tienen un diseño definitivo que, esperan, esté listo para mediados del próximo mes de octubre.