¿Sin regalo para el Día del Padre? Ideas de regalos tecnológicos que recibirás a tiempo

Un año más llega el gran día de los papás de todo el planeta, ese en el que mostramos todo nuestro cariño a quienes nos han acompañado desde el principio y nos han visto crecer. Y aunque no es obligatorio, no pasa nada por tener un detalle o un detallazo con él en este día. Y si todavía no tienes un regalo a mano, te proponemos algunos gadgets tecnológicos que recibirás rápidamente en tu casa, a tiempo para dárselos en su día especial. Hay un poco de todo, y para todos los bolsillos, porque independientemente de lo que gastemos, lo importante es tener el detalle.

Gadgets para acertar

Hay muchos gadgets con los que podemos acertar seguro, y la Xiaomi Mi Band 5 es uno de ellos. Si no tiene todavía una pulsera de actividad, esta es la que mejor relación de precio y prestaciones nos puede ofrecer. Tiene una pantalla táctil a color, mide el pulso cardiaco y la calidad del sueño.

Evita que se arañe tu Xiaomi Mi Band 5 | Xiaomi

Además puede permanecer encendida casi un mes con una carga. Y tiene un precio inferior a los 30 euros. Los relojes inteligentes no tienen por qué tener aspecto de ellos, y sí de un reloj clásico. Es el caso del Withings Steel HR, un reloj híbrido que tiene el aspecto de uno tradicional. Solo notaremos que es inteligente por su pequeña pantalla OLED dentro de la esfera. Por lo demás sigue nuestra actividad y la envía a nuestro móvil gracias a la conectividad Bluetooth.

Whitings HR Steel Sapphire | Foto oficial

Si papá está pensando en ponerse a punto de cara al verano y perder algún que otro kilo, le va a venir muy bien este regalo. Se trata de una báscula inteligente. La Xiaomi Mi Smart Scale puede hacer un seguimiento inteligente del sueño de todos los integrantes del núcleo familiar, y ver su trayectoria de peso desde el móvil, gracias a la conectividad Bluetooth con la que cuenta. Además su precio supera por poco los 20 euros. Una TV es otro de los regalos perfectos que puedes hacer a papá, no solo porque lo vas a recibir antes del viernes, sino porque puede ser uno de los regalos que más utilice. Tiene 32 pulgadas y multitud de conexiones HDMI, USB, así como sonido envolvente. Además es bastante asequible para lo que nos ofrece.

Televisor LED de 32” TD Systems | TD Systems

Otro regalo muy socorrido y que seguro le gusta es un altavoz bluetooth. Este se conecta al móvil mediante Bluetooth, y en este caso el modelo de Ultimate Ears es además impermeable y emite el sonido en 360 grados, por lo que es perfecto para escucharlo desde cualquier parte de la casa o al aire libre.

Samsung Galaxy Tab A | Samsung

Su batería ofrece una autonomía de hasta 10 horas. Una tableta es también un regalo perfecto, y en este caso se trata de toda una Samsung Galaxy Tab A, con pantalla de 8 pulgadas. Esta nos ofrece rendimiento para jugar, ver contenidos y mucho más. Además ahora viene con una pulsera Samsung Galaxy Fit de regalo y tiene un precio muy ajustado.

DJI Mavic Mini | DJI

Por último os recomendamos un dron, uno de los mejores que podemos comprar para la gama media. Se trata del DJI Mavic Mini, que en este caso recomendamos en forma de Combo, que incluye baterías extra para volar más, funda y otros accesorios. Tiene una cámara ultra estable de resolución 2K, y además permite enviar el vídeo en tiempo real a varios kilómetros de distancia. Y sí, lo recibirás antes del Día del Padre.