¿No recibes notificaciones de WhatsApp y otras apps en tu reloj Wear OS? Prueba esta solución

Poco a poco nos hemos ido acostumbrado a llevar en nuestra muñeca relojes inteligentes. Muchos fabricantes tienen sus propios sistemas operativos, es el caso de Apple o Samsung, pero otros muchos utilizan la versión de Android para relojes, ahora llamada Wear OS, y que es la encargada de que todo funcione correctamente en nuestros relojes. Y uno de estos relojes sin notificaciones no tendría demasiado sentido, porque es la razón principal por la que muchos usuarios se hacen con este tipo de relojes más sofisticados. Y si estáis aquí seguramente os hayáis encontrado en una situación que alguna vez nos ha llegado a tocar a todos, como es la de que misteriosamente desaparezcan las notificaciones. Hay muchas soluciones a este problema, pero una de ellas es sencilla y puede devolvértelas al instante a tu reloj.

¿Cómo recuperamos las notificaciones?

Como os decía, no hay una varita mágica con la que podamos recuperarlas directamente, porque normalmente estos problemas suelen depender de distintos factores. Aunque lo lógico cuando dejan de llegar las notificaciones es que se deba a un problema de comunicación del teléfono con el reloj. Si todo está bien conectado, es evidente que hay un problema con la actividad de las notificaciones, y con los permisos de las apps. Pero si esto también está bien configurado, y no hay un sistema de ahorro de energía activado que pudiera restringir el uso de la aplicación de Wear OS o de nuestro reloj en segundo plano, ¿Qué podemos hacer? Pues bien, hay algo que más de una vez nos ha funcionado.

Estamos hablando de ir hasta los ajustes de la aplicación de Wear OS, y forzar su detención. Para ello debemos hacer lo siguiente en nuestro teléfono Android:

Entra en los ajustes del teléfono

Accede a “Aplicaciones” o “Gestión de aplicaciones”

Pulsa sobre “Wear OS”

Selecciona “Forzar detención”

Si después de haber comprobado que todo está bien configurado recurres a esta opción, probablemente verás queque se habían quedado en el limbo sin explicación alguna. Porque como suele ocurrir, este tipo de problemas suelen llegar sin avisar. Pues bien, esta es una buena forma de que todo vuelva a su estado original y que las notificaciones tanto de WhatsApp como de otras apps comiencen a llegar a tu reloj con Wear OS de nuevo.

Otra alternativa si esta no funciona, en el mismo lugar, es borrar los datos y cache de la app de Wear OS. Quizás después de hacer esto tengas que configurar de nuevo algún aspecto de la app, pero te garantizarás con casi toda probabilidad de que las notificaciones regresen al reloj. Esto ocurre porque a veces la app puede dejar de funcionar correctamente, por la razón que sea, y hasta que esta no se cierra del todo, incluso quitándola del segundo plano, no es capaz de gestionar todo correctamente, de ahí que haya que forzar la detención. Una probable solución a uno de los principales problemas que nos encontramos con este tipo de relojes.