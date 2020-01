Los relojes inteligentes están ganando mucho terreno en el mercado actual y se está convirtiendo en un regalo ideal para familiares y amigos. Seguramente te has planteado alguna vez hacerte con uno pero no te queda demasiada clara la utilidad. Son muchas las personas que piensan que no tiene ninguna utilidad más allá de dar la hora que es algo que hace un reloj tradicional. Pero la verdad es que los relojes inteligentes están ganando un papel protagonista por todas las funciones que incorpora.

Ahora que estamos iniciando un nuevo año, nos hace falta algún tipo de motivación para ponernos en forma y bajar nuestro peso y gracias a este tipo de relojes podremos conseguirlo. El Apple Watch por ejemplo es un gran reloj para motivarnos ya que incluye una serie de objetivos calóricos y de tiempo en ejercicio que debemos de ir completando. Al completarlo cerramos una serie de círculos que vamos almacenando en un registro del móvil. Muchas personas se ponen como objetivo cerrar todos estos anillos a diario para conseguir un buen ritmo de ejercicio. Además, tanto el Apple Watch como otros muchos relojes tiene mensajes predeterminados para que nos recuerde que debemos de movernos y completar el anillo. Y si eres una persona que trabaja muchas horas sentado en una silla también te recordará que debes de levantarte cada hora para evitar que te agarrotes.

Samsung Gear S3 Frontier | Samsung

Además de esta motivación también podremos registrar todos nuestros ejercicios que hagamos con las calorías que vamos a perder haciendo cinta, footing o simplemente dando un paseo. Si a diario hay que hacer 10.000 pasos con estos relojes podrás llevar una cuenta ya que incluyen un podómetro y otros muchos sensores que contribuirán a mejorar nuestra salud.

Y es que en la salud tienen un importante papel ya que la gran mayoría integran un sensor de ritmo cardíaco para que podamos medirnos nuestra frecuencia cardíaca en cualquier momento. Esto es tremendamente útil sobre todo si estás sobresaltado o te encuentras mal ya que podrás tener una referencia de tus constantes vitales. Si dormimos con el reloj también se utilizará este sensor para realizar mediciones a lo largo de toda la noche para monitorizar la calidad del sueño En un futuro irán evolucionando estos relojes para darnos muchas más funciones de control de las constantes vitales apuntando a convertirse en un accesorio imprescindible para muchos. Por ejemplo, el reloj inteligente de Apple es ideal para las personas mayores ya que detecta las caídas y avisa a los servicios de emergencia.

Pero más allá de las funciones relacionadas con la salud estos relojes también nos evitarán que saquemos el móvil a todas horas para consultar una notificación. Si nos llega un WhatsApp podremos hacer un simple movimiento de muñeca para consultar el mensaje y quien nos lo ha enviado. Si es algo importante podremos sacar el móvil y responder pero si no, tenemos la posibilidad de ignorarlo o dejarlo para más tarde.

En definitiva, en un futuro los relojes inteligentes serán imprescindibles para nosotros pero a día de hoy tienen unas funciones bastante importantes. Aunque en un principio pueda parecer que no tiene un hueco para tu día a día, pero al final terminas encontrándole una utilidad así que mejor animarte a comprarte uno y descubrir todo lo que nos ofrece.