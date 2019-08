Tenemos la vuelta al cole, a los estudios, al trabajo a la vuelta de la esquina, y como es lógico, es momento de hacernos con nuevo material para afrontar el curso. En los últimos años la tecnología se ha apoderado también de los estudios, razón por la que siempre es necesario contar con los últimos accesorios para poder sacarle todo el partido a estos dispositivos en nuestro día a día de clases o incluso en el trabajo, a donde debemos llevar con nosotros no solo el portátil, sino también la comida etc. Estas mochilas sin duda no solo son inteligentes porque cargan el móvil, sino porque además son más inteligentes que las mochilas tradicionales, gracias a un innovador sistema de bolsillos de seguridad.

¿Para qué necesitas una de estas mochilas?

Mochilas hay muchas, y en su gran mayoría su diseño no ha sufrido apenas cambios a lo largo de los años. Pero en la actualidad, sobre todo con la popularidad de los dispositivos electrónicos portátiles, su elevado precio, el riesgo de robo y la necesidad de energía que necesitan, han aparecido una serie de nuevas mochilas, que podemos describir como inteligentes, por distintos aspectos que hacen de ellas el nuevo estándar a seguir cuando hablamos de una buena mochila para aprovechar mejor nuestros dispositivos móviles. Sin duda el rasgo más característico de estas mochilas es el cargador USB. Mejor dicho, el conector USB con el que cuentan. Estas vienen preparadas con un compartimento interior para llevar una batería externa USB.

Esta se conecta a un puerto USB, que a su vez alimentará a otro puerto USB en el que conectaremos nuestros dispositivos móviles para que estos se carguen. Por tanto, son mochilas en las que podemos ir utilizando el móvil con total comodidad mientras se va recargando. Pero esto no es todo, porque seguro que en tu mochila quieres llevar algunos dispositivos de valor, como el móvil, el ordenador portátil y similares, que seguro te has gastado varios cientos de euros en ellos. Estos son muy vulnerables en una mochila tradicional, ya que en lugares con grandes aglomeraciones o en el transporte público pueden ser objeto de robos fácilmente. Estas mochilas cuentan con bolsillos que van en nuestra espalda, y que solo pueden abrirse una vez que te quitas la mochila, si la llevas puesta, nadie podrá abrirlos.

Incluso se pueden proteger mediante una clave numérica para que nadie pueda abrir esos bolsillos. Dos detalles más, en muchos casos además de ser mochilas elegantes, de colores neutros muy tecnológicos, son completamente impermeables, por lo que puedes utilizarlas durante las estaciones más crudas, sin temor a que se dañen nuestros dispositivos electrónicos con el agua.

