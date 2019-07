Sin duda es el wearable más popular del mundo junto a Apple Watch. La Xiaomi Mi Band 4 es la pulsera de actividad casi perfecta, por su precio contenido y por la gran cantidad de funciones que ofrece. Esta nueva generación además cuenta con una pantalla a color que sin duda es una de sus grandes novedades. Y además hay una versión con NFC que puede incluso realizar pagos móviles. Vamos, que estamos ante una de las pulseras mejor equipadas por un precio de alrededor de 30 euros. Ahora además conocemos una interesante función que es capaz de llevar a cabo esta pulsera, y tiene que ver con las cerraduras. Sí, porque esta pulsera también te va a permitir abrir cerraduras, eso sí, siempre con buenos propósitos.

Gracias a su conectividad NFC

Xiaomi no solo es conocida por sus smartphones o wearables, sino que es una empresa que en China vende todo tipo de pequeños electrodomésticos y dispositivos del Internet de las Cosas. Tanto es así que unos de sus productos más populares son curiosamente las cerraduras inteligentes. Estas permiten a muchos hogares y pequeños negocios poder controlar el acceso de personas a un determinado local o establecimiento de manera remota, a través de Internet. Estas cerraduras inteligentes cuentan con multitud de métodos de apertura. Desde la tradicional llave, a una app en nuestro móvil, la huella dactilar, o ahora por ejemplo la pulsera Xiaomi Mi Band 4.

Xiaomi Mi Band 4 NFC | Xiaomi Youpin

Esta nos permite también abrir este tipo de cerraduras gracias a la conectividad NFC con la que cuenta la cerradura MIJIA Smart Door Lock, con la que ahora es compatible también la pulsera de Xiaomi. Gracias a ella solo tenemos que acercar la muñeca a la cerradura para que esta se abra de manera automática, siempre y cuando contemos con la autorización necesaria para poder abrir esta cerradura. Como podéis imaginar, el modelo con NFC de la Xiaomi Mi Band 4 solo está disponible de momento en China, por lo que aún no podemos disfrutar de ella en España. Aunque tanto la cerradura como la pulsera se pueden comprar a través de las tiendas chinas para importarlas en España.

Para poder utilizar la pulsera con esta cerradura solo hay que buscarla desde la app de esta, y seleccionarla como un método válido de apertura. Como es lógico antes tendremos que verificar nuestra identidad, para poder abrir la puerta sin problema alguno. Desde luego es un tipo de dispositivo, el de esta cerradura, al que no estamos acostumbrados en España, y que sin duda ofrece toda una alternativa de seguridad para cuando estamos lejos de nuestra casa, por ejemplo de vacaciones, y queremos tener controlado el flujo de personas que entran y salen de nuestra casa. Desde luego es una manera original de darle uso a la conectividad NFC de una pulsera que además no es para nada cara, sino más bien lo contrario, una de las más económicas del mercado. Una pena que no podamos disfrutar de esta versión especial de la Xiaomi Mi Band 4 junto a esta original cerradura inteligente.