Tu próximo coche probablemente lleve un asistente inteligente de velocidad, ¿para qué servirá?

Probablemente el sector del automóvil es uno de los que más rápidamente está adoptando las nuevas tecnologías. Y no solo hablamos de los fabricantes, sino que también los organismos reguladores también hacen uso de ella y cada vez la tienen más presente en sus planes de futuro. Es el caso de la DGT, que no solo ahora nos facilita llevar la documentación del coche o el carnet de conducir de manera virtual, sino también la integración de sistemas de seguridad electrónicos, que como en este caso van a permitir limitar la velocidad de los vehículos en la vía.

ISA, el nuevo asistente inteligente de velocidad que será obligatorio

Lo anunciaba hace más de una semana la DGT, el nuevo asistente de velocidad inteligente. Esta será una gran mejora en lo que a seguridad vial se refiere, y contará con la inestimable ayuda de la tecnología para cumplir su cometido. Y sí, en un futuro cercano nuestro coche podría evitar que superemos el límite de velocidad establecido para una vía. Al igual que la velocidad de crucero de numerosos coches limita la velocidad a la que podemos circular por una vía, esta tecnología tendría el mismo cometido, pero con el objetivo de no superar los límites legalmente establecidos en cada una de las vías.

Este nuevo asistente inteligente deberá estar presente en todos los vehículos nuevos homologados en Europa a partir del próximo año. Y será obligatorio en todos los vehículos nuevos que se pongan a la venta en Europa a partir de 2024. Así que si tienes actualmente un coche de mediana edad, es muy probable que tu próximo vehículo nuevo cuente con este asistente inteligente de velocidad. Este se denomina con la abreviatura de ISA, y contará con varios elementos necesarios en el coche para poder funcionar con normalidad. Lo primero es que todos los vehículos deberán llevar una cámara en su interior que identificará la velocidad máxima que marca cada una de las señales de la carretera.

Esto quiere decir que el vehículo siempre conocerá cuál es la velocidad máxima de la vía en cada momento gracias a la señalización vertical. Junto a esta cámara habrá un sistema de GPS para ir comprobando la posición del coche y así verificar la velocidad de la vía. Por otro lado cuando el coche alcance el límite de velocidad establecido en la vía este deberá ser comunicado al conductor mediante una señal óptica, háptica o audible. Por tanto podremos ver que hemos alcanzado el límite en la pantalla, con una vibración, por ejemplo del volante, o con una alerta sonora.

Y lo más importante de todo, este sistema será capaz de limitar la velocidad del vehículo, para que este nunca supere la velocidad permitida en la vía. Por lo que si vamos por una autopista, según los límites actuales, no se podrían superar los 120km/h, y en el caso de seguir acelerando, al alcanzar esa velocidad el coche se frenará y no superará el límite. Este asistente inteligente de velocidad podrá ser desconectado por parte del conductor pisando el acelerador con más fuerza o bien pulsando un botón. Por tanto parece que de momento su uso será opcional. Aunque no dudamos de que más adelante, con la mayoría de coches integrando este sistema, será de uso obligatorio.