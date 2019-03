PopSlate, la funda que te da otra pantalla para tu iPhone

La funda PopSlate, además de ser un sistema de protección para tu smartphone, es también una segunda pantalla para tu móvil. Su aspecto es similar al de los libros electrónicos, solo que puedes personalizarla con imágenes o texto, según se te antoje.

La PopSlate tiene un funcionamiento la mar de sencillo, así que es apto para cualquier tipo de usuario: coloca la funda en tu móvil –por ahora solo está disponible para iPhone 5, 5S y 6-, descárgate su app en tu teléfono, configura la imagen o texto que quieras que aparezca en la parte trasera de tu móvil y listo. Inmediatamente el reverso de tu móvil se verá como la pantalla de un e-book.

Quizá la idea ya te suene. Sí, por estos lares ya te hemos hablado del Yotaphone, un smartphone de la casa Yota Devices, que cuenta con dos pantallas: la tradicional de un móvil y una segunda trasera de tinta electrónica y también táctil. Así que esta funda no es que descubra la pólvora, pero si no te van los terminales de la madre Rusia y prefieres seguir con tu dispositivo de la manzanita –sobre todo por la pasta que te has gastado en él-, esta funda no es mala opción.

Mediante una conexión Bluetooth entre tu móvil y la funda puedes enviar a esta segunda pantalla de cuatro pulgadas la imagen de un mapa, la lista de la compra o un código QR sin necesidad de tener que levantar a tu teléfono de su merecido reposo.

Lo mejor de esta funda-pantalla es que el consumo de energía es casi inexistente, por lo que, según sus creadores, dura casi una semana con una sola carga. Para volver a recargarlo deberás conectarlo a través de su puerto micro USB.

La funda viene en dos colores, blanco y negro, muy 'iPhone style'. La única pega que podríamos sacarle a la PopSlate es su precio, más de 100 euros, aunque si te has dejado los ahorros en un iPhone 5 o superior, 100 euros son pocos para tu pequeñín.

Los envíos comenzarán, según las previsiones de su fabricante, el próximo mes de marzo.