Unos pendientes-cesta para que no se te pierdan los AirPods de tu iPhone

Cuando Apple presentó su iPhone 7 la gran sorpresa no estuvo en el teléfono, que aunque llevaba un número redondo sin ‘eses’ al lado, no se esperaba mucho de él. Y eso que Apple había hecho cambios significativos en su terminal siempre en los números redondos: con el iPhone 4 llegó la pantalla retina, con el 5 cambió el tamaño de la pantalla a cuatro pulgadas y con el 6 se lanzaron dos modelos de mayor tamaño.

¿Qué depararía el 7? Pues lo cierto es que la presentación dejó un sabor de boca agridulce. No había grandes novedades en el dispositivo –el camino de la innovación y los cambios no es infinito, sobre todo cuando se saca un nuevo modelo cada año–, pero los fanáticos de Apple recibieron un regalito inesperado. Eran los AirPods, que realmente se convirtieron en el centro de atención aquel día.

Estos auriculares sin cables, que se conectan de forma inalámbrica y automática al iPhone o al iPad en cuanto se colocan en los oídos, tienen un precio de 179 euros. No son baratos. Y nada más salir a la luz algunas voces empezaron a preguntarse sobre las caídas: no es difícil que los cascos se caigan del oído. Y claro, si tienen cables no pasa nada, pero con los AirPods el simple hecho de que los auriculares se deslicen desde la oreja del usuario en caída libre hacia el suelo puede ser un problema. Sobre todo si el suelo es un charco de agua, un vagón de metro repleto de viajeros o el retrete (por ponernos dramáticos).

El CEO de Apple, Tim Cook, afirmó ante las dudas de la prensa que en el tiempo en que él los había llevado puestos jamás se le había caído ninguno de los dos auriculares. Pero claro, ¿y si pasa?

Para evitar estos problemas, y de forma algo irónica, una empresa que fabrica impresoras 3D ha creado unos pendientes orientados a acabar con este presunto problema. La empresa se llama M3D y ha inventado un diseño de pendientes con forma de cesta.

Los pendientes –a los que se ha bautizado como 'M3D Twisty Earbud Catchers'– están hechos para que en el caso de que a uno de los AirPods se le ocurra resbalar de las concavidades de la oreja, se precipite de forma segura a la cesta.

Los auriculares de Apple permiten controlar la música mediante voz y acceder a ciertas funciones del iPhone o del iPad a través de Siri, incluido el hacer llamadas. ¿Se puede dejar tanta sofisticación a merced de un resbalón en la oreja?

Los pendientes no están a la venta, pero M3D ha subido el diseño al portal Thingiverse, de manera que todo aquel que tenga una impresora 3D en su casa puede fabricarlos. También se pueden pedir a cualquier taller de impresión 3D que haga este tipo de trabajos por encargo. Aunque en realidad los Twisty Earbud Catchers no dejan de ser una inteligente acción de marketing de la compañía, que de esta manera se hace eco de su marca en las redes sociales e internet en general, por qué no.