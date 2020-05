Las pulseras de actividad se han convertido junto con los auriculares en uno de los gadgets en los que más dinero está invirtiendo tanto los fabricantes como los usuarios. La llegada de estos dispositivos al mercado, los wearables lo cost, los ha hecho muy populares con modelos como la Mi Band de Xiaomi, el máximo exponente de este segmento. Son innumerables los fabricantes que ya han osado enfrentarse a Xiaomi, como Huawei, Honor, Realme o Redmi. Y ahora se añade un fabricante a esa lista, como es Oppo, el gigante chino que ha desvelado oficialmente la existencia de una nueva pulsera inteligente.

La Oppo Band EVA Limited Edition ahora es “semi oficial”

Decimos esto porque no ha habido una presentación minuciosa como tal de este dispositivo, sino que se ha anunciado que existe una Oppo Band EVA Limited Edition, algo bastante curioso, si tenemos en cuenta que la Oppo Band como tal todavía no existe, no tiene sentido haber anunciado una edición especial. Pero así ha sido, y este esperpento nos ha desvelado la existencia de esta pulsera de la que no hay prácticamente información, salvo una imagen de una calidad un tanto decepcionante. Esta imagen nos muestra una pulsera con un aspecto similar al de muchas otras en el mercado, pero con unos rasgos que la diferencian a la vez. Como el bisel de color dorado, que es verdad que podría ser exclusiva de esta edición que se ha presentado ahora.

Oppo Band EVA Limited Edition | Oppo

La forma de la pulsera nos anticipa un diseño similar al de otras marcas, donde el módulo de la pulsera es independiente de la propia correa del teléfono. De momento solo existe este modelo, que como podéis ver integra la marca de la firma china en la parte inferior de la pantalla, lo que nos da una idea de que el tamaño de esta será similar al de otras y no llegará a los bordes de esta. Esta pantalla contaría con una curva 2.5D como suele ser habitual en este tipo de pulsera. Y poco más se sabe de ella. Se especula con que se presente oficialmente junto a los nuevos Oppo Reno 4, una fecha que aun así se desconoce.

La nueva serie Reno4 será la cuarta generación de esta gama en algo más de un año, aunque en este tiempo hemos podido percibir que la intención de la firma es crear varios modelos diferentes dentro de esta gama, en lugar de una generación cada año. En cualquier caso lo que nos ha sorprendido de verdad es la existencia de esta Oppo Band de la que nadie tenía noticias, porque tan siquiera había sido mencionada por la firma en sus planes de nuevos dispositivos este año. Una pulsera que seguramente se ubique en una gama algo menos asequible que la Mi Band, a un precio quizás de 40 o 50 euros. Recordemos que Realme ha presentado ya su pulsera, empresa que es la filial de productos asequibles de Oppo. Puede que en solo unos días tengamos noticias de ella, teniendo en cuenta que cada vez hay más informaciones de su compañero de presentación, el Oppo Reno 4.