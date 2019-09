Los relojes inteligentes han evolucionado mucho en los últimos años, y dentro de esta categoría se han ido creando otras nuevas que se adaptan a las necesidades de distintos usuarios. Los smartwatch tradicionales no son del gusto de muchos usuarios que quieren seguir teniendo un auténtico reloj en la muñeca, y no una pantalla apagada. Para esos usuarios, los relojes híbridos se han convertido en la mejor opción, ya que ofrecen un diseño de reloj tradicional y un interior con tecnología suficiente como para no echar de menos a un smartwatch. Y de este tipo de relojes precisamente ahora Garmin lanza nuevos vívomove 3.

Características de los nuevos vívomove 3

Estos nuevos relojes como os contábamos tienen el aspecto de uno tradicional, con su esfera con un cristal o transparente, sus manillas o la numeración tradicional. Pues bien, ahora esta nueva serie además de un diseño muy cuidado y pulido, que nos da la sensación de tener un reloj tradicional en nuestra muñeca, también nos permite contar con algunas características que encontramos normalmente solo en los smartwatch con una pantalla. Este es el caso de dos de los nuevos modelos presentados. Los nuevos modelos son los vívomove 3/3S, vívomove Style y vívomove Luxe. Pero detrás de la apariencia clásica de estos relojes hay mucha tecnología de última generación.

Pantalla AMOLED del vívomove 3 | Garmin

Estos relojes a pesar de su aspecto clásico pueden monitorizar con mucha precisión nuestra actividad física diaria, con estadísticas de todo el ejercicio físico que hemos hecho y un resumen de nuestro estado físico. Para medir toda esta actividad cuenta con distintos modos y sensores. Por un lado integra Pulse Ox, que mide la saturación de oxígeno en la sangre. Además también monitoriza nuestro sueño nocturno, detectando distintas fases, como la ligera, profunda o REM. También miden nuestro ritmo cardiaco, y están preparados para detectar anomalías en este.

Garmin vívomove 3 | Garmin

Estos relojes además permiten recibir notificaciones inteligentes, mensajes de texto, las últimas publicaciones en las redes sociales y cualquier otra notificación que pueda generar nuestro teléfono y que le enviará gracias a la conectividad bluetooth. Una función interesante es la de Body Battery, que permite ver nuestro nivel de energía en el cuerpo como si se tratar de una batería tradicional, mostrando de manera más gráfica nuestro nivel en cada momento del día. A todo esto se unen dos características clave. Una de ellas es la integración de la conectividad GPS en todos los nuevos modelos vívomove. Gracias a ello podemos salir a monitorizar nuestra actividad sin necesidad del teléfono, de manera independiente.

Por último los vívomove 3/3S cuentan con una gran pantalla AMOLED táctil y un bisel de aluminio, recubierto de Corning Gorilla para protegerla. Con esta pantalla podemos utilizar la app de pago de Garmin Pay, que nos permite hacer pagos en miles de tiendas, gracias a la conectividad NFC con la que cuentan ahora estos nuevos relojes híbridos de la marca. Por último su batería, que nos ofrece hasta 5 días de autonomía en modo smartwatch y hasta 7 días en modo reloj. El precio al que llegan ahora a España es de 249 euros para los vívomove 3/3S y de 299 euros para los vívomove Style.