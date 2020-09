Nuevo Ticwatch Pro 3 GPS, doble pantalla mejorada y mucha más potencia

La firma china Movboi cuenta ha conseguido que su marca Ticwatch se haya convertido en una de las más populares entre los relojes inteligentes con Wear OS, que no es otra cosa que la versión más moderna de Android Wear, el sistema operativo para wearables de Google. Ahora lanzan una tercera generación de su reloj tope de gama, el TicWatch Pro 3, que presume también de una solución única en el mercado, su pantalla dual que ayuda a reducir el consumo de energía. Y llega sobre todo con una gran mejora en su rendimiento, uno de los aspectos más criticados en anteriores generaciones de este reloj.

Características del TicWatch Pro 3

En cuanto al diseño este nuevo reloj tiene un aspecto bastante similar al de sus predecesores, con la esfera redonda y un diseño bastante deportivo pero a la vez elegante. Sin duda la gran novedad es el procesador Qualcomm Snapdragon 4100, que es el más potente para este tipo de dispositivos en el mercado, y que este TicWatch Pro 3 se encarga de estrenar. Además vuelve a equipar su pantalla doble, que incorpora una OLED y otra LCD para minimizar el gasto, gracias a Dual Display 2.0. Una pantalla LCD que tiene un diseño diferente ahora, más ordenado y fácil de leer. Ahora el Essential Mode ofrece una mayor eficiencia, por lo que puede permanecer en este modo encendido hasta 45 días, y 72 horas con el modo inteligente con la pantalla OLED activada y todos sus sensores.

La pantalla principal tiene un tamaño de 1.4 pulgadas y se combina con la pantalla LCD Always On que ofrece un consumo mínimo. Como no podía ser de otra manera, este nuevo modelo cuenta con una de las funciones estrella, la monitorización de los niveles de oxígeno en sangre, así como la capacidad de monitorizar también los niveles de estrés. Este reloj es capaz de reconocer hasta 10 tipos diferentes de deportes, incluyendo natación, ciclismo, caminar o escalada. Además cuenta con conectividad GPS para registrar las rutas que hacemos con él y todos los detalles asociados a ella. También viene con conectividad Wifi para funcionar de manera independiente sin necesidad de estar conectado al móvil, así como con Bluetooth 5.0.

La doble pantalla de Ticwatch Pro 3 | Ticwatch

Llega además de con el nuevo procesador Snapdragon, con 1GB de memoria RAM, así como la ya clásica correa híbrida, de cuero italiano y silicona en su interior. Además es más liviano, pesando un 28% menos que su predecesor. Cuenta con todas las apps de salud y actividad deportiva que ya encontrábamos en sus predecesores. Un reloj que llega con un precio bastante similar al de las dos anteriores generaciones, siendo de 299,99 euros. Es de esperar que en los próximos meses tengamos también alguna versión con conectividad 4G, como hemos visto también en el caso de los anteriores Ticwatch Pro. Sin duda uno de los relojes más interesantes del mercado, sobre todo por esa solución tan ingeniosa de contar con dos pantallas para minimizar el consumo cuando no estamos utilizando el reloj.