Nuevo Outdoor Box Beast, el altavoz resistente a los golpes de Energy Sistem

Llega el verano, el buen tiempo, y como es lógico, quien más y quien menos ya piensa en ir a aprovecharlo de la manera más intensa posible. Y uno de los gadgets preferidos por aquellos que disfrutan de la vida al aire libre, es sin duda un altavoz inalámbrico. Un altavoz que como es lógico debe ser bluetooth y contar con una buena batería para poder utilizarlo en cualquier lugar. Y hablando de un buen altavoz de este tipo, hoy hemos conocido el nuevo Outdoor Box Beast, altavoz de Energy Sistem que nos ofrece un excelente diseño, rendimiento y portabilidad.

Características del nuevo altavoz Outdoor Box Beast de Energy Sistem

No solo estamos ante un gran altavoz para utilizar en exteriores gracias a los rasgos que os describíamos antes, sino que además nos ofrece un diseño ultra resistente que los hace ideales para llevarlos a nuestras excursiones más exigentes en los lugares más dispares. Un aspecto llamativo de estos altavoces es que cuentan con un sonido de 360 grados, por lo que, si estamos varias personas alrededor de él, todas escucharán el sonido con la misma potencia y nitidez. Esto es posible gracias a una serie de conductores de audio multidireccionales que permiten distribuir el sonido en varias direcciones, en lugar de una sola dirección.

El diseño de estos altavoces es uno de sus puntos fuertes | Energy Sistem

A todo esto, le podemos añadir una potencia de sonido notable, con nada menos que 60W gracias a los cuatro altavoces dinámicos de rango completo, dos radiadores de membranas y un procesador de audio digital DSP de 24 bits. Como el sonido no es el mismo en interiores que en estancias exteriores, este altavoz cuenta con un botón para ecualizar automáticamente el sonido para que se escuche perfectamente en el exterior. Por supuesto, cuenta con una autonomía acorde a su potencia, ya que integra un batería de 2600mAh, lo que le permite funcionar de manera ininterrumpida durante 14 horas. Para cargar toda la batería necesitamos solo 3,5 horas. Como decíamos antes, este altavoz es muy resistente, no solo a los golpes, sino también a los elementos. Por esa razón puede aguantar manchas y salpicaduras de barro sin inmutarse, así como caídas accidentales, a todas ellas puede resistir este altavoz. No le falta lo último en conectividad, como es el último estándar Bluetooth 5.0 de clase II. Permite conectar el altavoz a una distancia de hasta 10 metros, mientras que también reproduce música desde una memoria USB hasta tarjetas microSD.

El campo es el hábitat natural de este altavoz | Energy Sistem

También integra Radio FM, con auto búsqueda y capacidad para guardar hasta 50 presintonías. Por último, también cuenta con conector de 3,5mm para cascos. El precio al que se pone a la venta este completo altavoz de Energy Sistem es de 159 euros, y podemos comprarlo ya en la tienda oficial de la marca. Sin duda estamos ante uno de los altavoces más interesantes que podemos comprar este verano, no solo por su gran potencia y sonido envolvente, sino porque además no tenemos por qué preocuparnos de su integridad, ya que es capaz de aguantar los entornos más hostiles.