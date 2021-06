El nuevo Apple Watch se quedará sin una de sus funciones más esperadas

Los relojes inteligentes se han convertido en algo bastante habitual en nuestro día a día, y de entre todos, como ocurre en otros segmentos, el más popular es de Apple. Hablamos del Apple Watch, el referente de este segmento, que este año se renovará de nuevo para contar con su séptima generación. Ahora hemos conocido nuevos detalles del Apple Watch 7, que se debería presentar el próximo otoño junto con los nuevos iPhone 13, o poco después de ellos. Un reloj que mejorará algunos de sus aspectos esenciales, como la pantalla, que será mejor en este modelo, pero que por el contra no contará con una funcionalidad clave.

¿Qué va a ofrecernos el Apple Watch 7?

Pues bien, una vez más ha sido Mark Gurman quien ha desvelado algunos de los detalles más importantes de la actualización del reloj inteligente de Apple. El analista de Bloomberg ha avanzado que el Apple Watch 7 no contará finalmente con la funcionalidad para poder hacer un análisis de los niveles de azúcar en sangre. Esta función se había venido rumoreando durante los últimos meses para este modelo, pero parece que finalmente Apple no va a integrar un sensor específico para hacer estas mediciones desde el reloj. Esta fuente apunta a que no solo no llegará en esta nueva versión de 2021, sino que es posible que la característica se retrase más allá de 2022.

Apple Watch | Photo by Maxwell Ridgeway on Unsplash

Por lo tanto es todo un jarro de agua fría para aquellos que esperaban esta funcionalidad ya lista en sus Apple Watch. Por otro lado, la misma fuente asegura que el Apple Watch sí que contará muy pronto con un sensor de temperatura, que podría medir la temperatura corporal con bastante precisión. Se estima que esta característica podría estrenarse el próximo año. También se espera un gran cambio en su pantalla, que este mismo año podría estrenarse. La nueva tecnología en la que trabaja Apple podría llegar más fácilmente al borde protector, de la pantalla Apple Watch, lo que ofrecería mucha más luminosidad y detalle por parte de Apple en su reloj.

A pesar de que no contará con más sensores, y la pantalla tendrá una elevación menor, se espera que el Apple Watch Series 7 sea más grueso que su predecesor. Eso podría estar avanzando una característica muy positiva, como es una batería más grande, que ofrecería por tanto también una mayor autonomía. Parece ser que entre los usuarios de este reloj la mayor demanda en cuanto a mejoras es la de la batería, que para muchos de ellos se encuentra bastante lejos de la autonomía que debería ofrecer.

De todas maneras no se espera una actualización tan agresiva como para poder justificar el salto desde el Apple Watch 6 al 7, quizás sí desde modelos anteriores, pero en general, por lo que hemos conocido, se esperan mejoras bastante normales y corrientes, que no van a suponer ni mucho menos una revolución en esta gama o en el segmento de wearables. En cualquier caso a finales del verano o comienzos del otoño deberíamos salir de dudas.