Apple lanzaba esta misma primavera una nueva generación de su icónico iPad Pro, y no será la única que se actualice en 2020. Eso es lo que hemos conocido gracias al medio chino My Drivers, donde se detallan algunas de las novedades que nos van a ofrecer estos nuevos modelos en su lanzamiento este mismo años. En el caso del iPad Air hay bastantes novedades, que no solo afectarán a los componentes internos de la tableta, sino también a su diseño externo, sobre todo a su pantalla. Pero habrá más cambios importantes en esta nueva generación de la tableta compacta de los de Cupertino.

¿Qué podemos esperar de los nuevos iPad Air?

Pues bien, las informaciones tienen su origen en Japón, donde se ha apuntado a que los nuevos iPad Air se basarán con el iPad Pro de 11 pulgadas como referente en el diseño. Esto quiere decir que la pantalla de la nueva tableta contaría con unos biseles más delgados, por lo que si ya de por si el iPad Air es una tableta compacta, con unos bordes más delgados podría ser más compacta aún, salvo que Apple opte por reducir los bordes y hacer más grande el tamaño de la pantalla en sí, algo que no es descartable en absoluto.

iPad Air | Apple

Otra posibilidad es que con esa base del diseño del iPad Pro este nuevo iPad Air utilice esa porción de pantalla más ajustada a los bordes para introducir en la parte superior un Face ID como hemos visto precisamente en los iPad Pro. De momento no se sabe nada acerca del tamaño exacto que tendría su pantalla, pero sin duda la información del iPad Pro y los bordes más delgados es un gran punto de partida. Otro de los cambios que recuerdan a los iPad Pro está en el conector, que dejará de ser el Lightning para convertirse en el USB tipo C que demandan las autoridades europeas.

Novedades en los iPad Mini

Pero este no es el único dispositivo de Apple que ha visto filtraciones hoy, sino que además el iPad Mini contaría también con algunas mejoras interesantes, como por ejemplo un cambio en el tamaño de su pantalla. Esta pasaría de contar con un tamaño de 7.9 pulgadas a 8.5 pulgadas, algo que podría suponer incluso también una reducción de los bordes de la pantalla, y quien sabe si la llegada del Face ID también a esta tableta. También se espera que esta nueva generación del iPad Mini cuente con el nuevo procesador Apple A13, el mismo que llevan los iPhone 11 o el iPhone SE de 2020.

iPad Mini | Apple

Por último el iPad más barato tendrá otra nueva generación con un procesador Apple A12, más potente, pero también más económico para mantener un precio ajustado, como en el modelo actual. Sobre la presentación de estos modelos no se descarta que alguno de ellos se estrene en 20 días durante el WWDC 2020 que se celebrará de forma virtual en Cupertino. Veremos si finalmente se convierten en realidad estos datos filtrados.