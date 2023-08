Nothing lanzará dispositivos más asequibles bajo una nueva submarca

Parece que Nothing, la empresa fundada por Carl Pei, a su vez fundador de OnePlus, va viento en popa, o al menos eso es lo que nos transmiten con las diferentes noticias que va generando su actividad. Recientemente conocíamos el lanzamiento del nuevo Nothing Phone 2, un teléfono que ahora ha dado el salto a la gama alta. Pero hay más planes en el futuro, al menos eso es lo que ha desvelado ahora la propia firma, que anticipa la creación de una submarca para utilizar una fórmula ya utilizada por otros fabricantes para diversificar su gama de productos. Vamos a conocer los detalles de esa nueva submarca que se espera para los próximos meses.

Dispositivos más baratos

Si bien los productos que ha lanzado hasta ahora Nothing no se pueden considerar extremadamente caros, se mueven dentro de una gama media premium, diferenciándose de la competencia no por precio, sino por su diseño y aspecto único. Ahora parece que la empresa quiere meterse de lleno en el mercado de los dispositivos con una mejor relación de prestaciones y precio. Por esa razón han anunciado el lanzamiento de una nueva submarca, denominada CMF, by Nothing.

Esta nueva marca ha sido presentada por el propio Carl Pei, que ha destacado que esta ofrecerá “una nueva gama de productos con un gran diseño que serán más accesibles para un grupo más amplio de consumidores” Algo que evidentemente quiere decir que esta marca se va a orientar a dispositivos más baratos, sin renunciar a algunas de las señas de identidad de su marca, algo que convertirá a estos dispositivos en nuevos competidores de marcas como Redmi o POCO, que como sabéis son marcas que aunque se mueven en precios muy ajustados, ofrecen una calidad y diseño fuera de toda duda.

Así que la clave de esta nueva submarca es esa mezcla de diseño atemporal con precios asequibles. Lo que es evidente es que, si esta nueva marca es capaz de ofrecer diseño al más puro estilo Nothing por un precio asequible, podemos augurarle mucho éxito en el futuro. Porque si algo ha hecho de Nothing una empresa especial desde su lanzamiento, es el aspecto único de sus gadgets, que se basan principalmente en un acabado transparente.

Primeros lanzamientos

En esta misma comunicación, Carl Pei ha desvelado que los primeros productos que lanzará CMF by Nothing serán tanto un smartwatch como unos auriculares. De estos últimos ya tenemos ejemplos en Nothing, pero el smartwatch sería algo inédito dentro de la trayectoria de Nothing. Por smartwatch esperamos más bien dispositivos asequibles, como los Redmi Watch o Amazfit, que tienen funciones similares a una pulsera, pero aspecto de reloj.

Estos modelos normalmente se suelen mover entre los 30 y 60 euros, y sin duda suelen ser los preferidos por aquellos que buscan su primer smartwatch. Estos dispositivos llegarán a finales de este año, y serán desarrollados por un equipo de desarrollo y diseño específico de CMF. Sin duda siempre es una gran noticia que nuevas marcas se lancen al mercado tecnológico, y más si hay emprendedores como Pei detrás.