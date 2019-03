Nest llega a España: ¿para qué sirven los cacharros inteligentes en casa?

El termostato es una de las cosas de la casa a la que no solemos prestarle mucha atención, sobre todo si lo tenemos bien instalado y regulado para que haga su función. Sus opciones de configuración no dejan mucho margen para el ahorro. Hasta ahí lo que conocemos. Y justo eso es algo que el dispositivo inteligente de Nest, una compañía comprada por Google en 2014, quiere solucionar.

Lo primero que debes saber es que supone un desembolso fuerte, de 249 euros, pero que la compañía afirma que pronto comienzas a rentabilizarlo. Sería pues un “gadget que se paga sólo”, tal y como lo definieron en la presentación justificando la inversión por el ahorro.

Externamente es un objeto atractivo para el cometido que tiene. Cuenta con una pantalla de alta resolución y sensores de temperatura, proximidad y luz ambiente, con gran compatibilidad con la gran mayoría de sistemas, como calderas de gas, eléctricas o de condensación, suelo radiante, bombas de calor... Pero, ¿realmente necesitamos un aparato así en nuestras casas? Te mostramos para qué puede servirte un Nest.

1. Mejor gestión de calefacción

En el caso del termostato debes saber que no es un simple control remoto, sino que calcula cuánto tarda en calentarse tu casa conforme van pasando los días y comprueba tus movimientos diarios y los de tu familia, todo ello sin que tengas que preocuparte de encender o apagar el aparato manualmente. Si no hay nadie en casa se apaga automáticamente, pudiendo controlarlo desde la app de forma remota.

¿Cómo comprobar que compensa? Para ver si has tenido un auténtico ahorro tendrás que echar mano del informe de horas de calefacción que se genera con todos tus movimientos y consumos.

Para su mejor aprovechamiento utiliza la geolocalización de tu teléfono para controlar automáticamente la temperatura de tu casa en base a los parámetros que tú le has definido al aparato tras conectarlo a una red wifi.

Y tranquilo, que si se cae el wifi de tu casa el aparato tiene suficiente autonomía para seguir funcionando, y si se pierde la conexión por algún motivo se puede volver a controlar la caldera de forma manual.

2. Apertura a terceros

Lo más positivo es que no es un ecosistema cerrado, ya que hace dos años abrieron su API a terceros (con el programa 'Works with Nest') y ahora mismo hay 27.000 desarrolladores que han integrado sus soluciones con los aparatos de la compañía. Y eso ha abierto las puertas a que funcione con los asistentes Amazon Echo, Google Home o Alexa, aunque de momento no habrá integración para ti porque no están en España. Con quien no la hay es con Siri y el HomeKit de Apple, una pena.

Lo que sí puedes hacer conectarla con IFTT y, por ejemplo, ordenarle a Nest que suba la temperatura de casa si la externa es inferior a un registro bajo (algo útil para edificios con baja certificación energética, bastante común en España).

3. Fácil auto instalación

El termostato viene con un kit, que incluye un aparato adicional al que conectar la caldera, un aparato que luego se conecta al aparato inteligente. Si no eres muy manitas o no te quieres arriesgar, puedes contactar con una empresa colaboradora, cuyo precio varia dependiendo del instalador (el precio medio en otros países de Europa es entre 90 y 100 euros).