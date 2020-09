Microsoft presenta oficialmente Xbox Series S: la versión 'solo digital' de su nueva generación

Microsoft ha decidido mover ficha y se ha atrevido a desvelar una buena parte de los planes que prepara para la nueva generación, al hacer oficial que Xbox Series S será la versión barata, más pequeña y destinada solo a funcionar con juegos comprados en la tienda digital de los norteamericanos. Una máquina mucho más pequeña que el modelo más completo y del que, esperemos, pronto conozcamos también su precio y fecha de lanzamiento.

Aunque seguramente ya estaba planificada (Microsoft fue la primera en dar el paso al "solo digital" con la anterior generación), esta Xbox Series S es una especie de contestación a la PS5 sin lector de discos blu-ray que Sony anunció al desvelar el diseño de su máquina a principios del verano. Una estrategia que parece arriesgada pero que busca alcanzar a un tipo de usuario que no está dispuesto a gastarse los casi 500 euros que muchas fuentes vaticinan que vendrán a costar los modelos tope de gama.

Menos tamaño y potencia, pero a mejor precio

Microsoft, así, replica también la misma estrategia que ya puso en marcha en 2016 cuando lanzó al mercado su Xbox One S, una consola que estaba a mitad de caminos del modelo original y de la Xbox One X a un precio mucho más competitivo. Tan bien debió salirles entonces la jugada que ahora repiten ese mismo planteamiento con el valor añadido de ofrecer calidad next-gen, con raytracing, escalado 4K (no es un UHD nativo), velocidad de carga ultrarrápida gracias a la llamada Xbox Velocity Architecture, y un tamaño que supone el 60% del que tendrá la Xbox Series X.

Su precio también está confirmado para España y se situará en los 299 euros, lo que es una buena alternativa cuando hablamos de compatibilidad con todos los juegos y franquicias que ya hay previstas para este otoño y que llegarán a las nuevas consolas: los FIFA 21, Call of Duty Black Ops Cold War, Star Wars Squadrons, Cyberpunk 2077 o Assassins Creed Valhalla que prometen darle una vuelta de tuerca más a sus viejos y obsoletos engines gráficos de PS4 y Xbox One.

Precisamente, la gran baza a la que se agarra Microsoft tiene dos nombres. Por un lado Game Pass Ultimate y por otro retrocompatibilidad. El primero permitirá a los propietarios de una de estas Xbox Series S iniciar su periplo con la consola a la vez que 100 juegos de primer nivel, la mayoría adaptados gráficamente a la nueva generación y con todas las novedades de Microsoft Studios disponibles; y la segunda hace referencia a la posibilidad de revivir los viejos títulos de cualquier máquina de Microsoft que tengamos guardados en la estantería: Xbox, Xbox 360 y Xbox One.

De lo que no hay duda es de que se ha abierto la veda y que en los próximos días podríamos tener nuevos datos sobre las fechas de lanzamiento y precios del resto de máquinas que quedan por anunciar. Esto es, Xbox Series X, PS5 y la PS5 digital sin lector de discos. ¿Alguna idea?