Huawei es uno de los principales fabricantes de tabletas del mercado, sobre todo en el segmento más económico y de la gama media. Y hoy hemos conocido que la firma china está a punto de lanzar una nueva tableta asequible de tamaño compacto. Se trata de la nueva Huawei Matepad C3, que nos ofrece una perfecta combinación de características y precio ajustado. Y hablamos de que lo conocemos todo porque aunque no se ha presentado oficialmente, hoy se han filtrado todos los detalles de esta tableta, en forma de ficha técnica y algunas imágenes que nos muestran también su aspecto externo.

Características de la tableta Huawei Matepad C3

Esta nueva tableta ofrece unas características bastante intereantes para el precio que tiene, aunque sin duda su rasgo más llamativo es que se trata de una tableta de tamaño muy compacto. Esta tiene una pantalla de 8 pulgadas, con resolución HD+ de 1280x800 píxeles y que nos ofrece desde luego un tamaño perfecto para llevar a cualquier sitio, sin renunciar a una pantalla de un tamaño mayor que la de nuestro móvil. El procesador que tiene es de MediaTek, un MT8768 de ocho núcleos, que debería ofrecer un buen rendimiento.

Huawei Matepad M5 Lite | Huawei

La memoria RAM es de 2GB, una cantidad estándar en este tipo de tabletas, y ofrece un almacenamiento interno de 16GB o 32GB ampliables mediante tarjetas microSD hasta las 512GB, lo que es sin duda un techo enorme para una tableta de este tipo. La cámara de fotos trasera es bastante estándar, de 5 megapíxeles y delante es de 2 megapíxeles. Es una tabelta que cuenta con una conectividad bastante completa, con Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac de 2.4GHz y 5GHz, Bluetooth 5.0 LE, GPS, conector micro USB y toma para auriculares de 3.5mm.

La batería tiene una capacidad de 5100mAh, más o menos lo que podemos encontrar en algunos móviles de gama media hoy en día, y teniendo en cuenta un tamaño de pantalla compacto podemos esperar una buena autonomía de al menos un par de días con un uso intensivo de la tableta. Esta además es compatible con carga rápida de 5W, no es de las más veloces, pero al menos reduce el tiempo de carga habitual. Las dimensiones son de 199.7 x 121.1 x 8.55 mm; y tiene un peso de 310 gramos.

Las imágenes que nos muestran el diseño de esta tableta no ofrecen nada especial en este aspecto. Como sabéis las tabletas no destacan precisamente por su diseño, que como en este caso parece heredado de un móvil de gama de hace dos o tres generaciones, pero no es un aspecto que suela preocupar a los usuarios de tabletas, que sobre todo buscan buenas prestaciones a un precio muy ajustado. Lo único que no ha trascendido ha sido el precio, pero se espera que este ronde los 200 euros en el momento de su lanzamiento, un precio bastante ajustado para lo que nos ofrece. En Europa podría tratarse de una nueva generación del Matepad M5.