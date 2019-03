Inventan un alcoholímetro wearable

Cuando se piensa en un alcoholímetro wearable lo primero que viene a la mente es esa situación, en un momento de la noche, en la que estás a punto de coger el coche. O al menos estarías a punto de hacerlo si no tuvieras dudas sobre tu nivel de alcohol en sangre.

Porque puedes sentirte confiado –no demasido, que eso no es buena señal–, creyendo que puedes conducir perfectamente, ya que no has bebido mucho y crees estar en plenas facultades. Pero quizá estés en esa frontera inconclusa en la que no sabes si darás positivo en un control de alcoholemia. Y a un agente de la ley le da igual si ibas perfectamente para conducir o si le insistes en que te haga la prueba de caminar por la línea de la carretera y le aseguras que se la haces a pata coja: la multa te la llevas -y eso en el mejor de los casos-.

Por eso cuando escuchas hablar de un wearable que hace las funciones de alcoholímetro lo primero en lo que piensas es en cómo te quedaría a ti en la muñeca. Y en cómo podrías invocar su poder –como si llamaras al Capitán Planeta– para que te ilustre sobre si realmente puedes coger el coche o no.

Lo cierto es que lo han inventado. Ha sido la compañía especializada en dispositivos médicos BACtrack, que ha ganado el concurso convocado por el National Institute of Health de Estados Unidos. La empresa ha recibido un premio de 200.000 dólares -aparte de la palmotada en la espalda- para que siga avanzando en su producto.

La competición pedía a los participantes diseñar un wearable discreto y sencillo que permitiera conocer el nivel de alcohol que tiene una persona. Así, el BACtrack Skyn mide el nivel de alcohol en sangre de su portador, pero lo hace a través del sudor de la piel: no analiza la sangre directamente, pero tampoco el aliento, con lo que es más preciso que los alcoholímetros que estamos acostumbrados a soplar a lo largo de toda la geografía española.

Como otros wearables, el BACtrack Skyn se puede conectar a través de bluetooth con el smartphone del usuario y este lo puede configurar para que le envíe alertas cuando esté bebiendo demasiado. Posteriormente también se puede presentar en el móvil la información recopilada a lo largo de las sesiones alcohólicas.

Aunque este alcoholímetro wearable tiene una desventaja, y es que sólo puede dar una orientación del nivel en sangre de forma precisa pasados 45 minutos desde la última copa, pues es lo que tarda el etanol en transpirar. Así, no podría reemplazar a los dispositivos que hoy en día usa la Policía (que al fin y al cabo era el objetivo de la competición organizada por el National Institute of Health). Eso sí, podrían salvar vidas, que es mucho más importante.