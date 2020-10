Imágenes del HomePod Mini: el altavoz barato de Apple llegaría con los iPhone 12

Hoy no solo es el día de Prime Day, sino que también ha sido elegido esta vez por Apple para celebrar su día grande del año. Se trata del día en el que se van a presentar los nuevos iPhone 12, y parece que no van a venir solos. Esperábamos nuevos productos de Apple junto a ellos, y parece que uno de estos nuevos dispositivos va a ser el nuevo altavoz inteligente de Apple. El HomePod no se puede considerar como un éxito de Apple precisamente, y parece que los de Cupertino han creado una versión más compacta y esperamos que barata, de la que se han filtrado ahora varias imágenes.

Podría presentarse esta misma tarde

El HomePod se presentó hace ya dos años como una alternativa de Apple a los Google Home o Amazon Echo. Pero su elevado precio frente a estas alternativas y lo limitado de su ecosistema de Internet de las cosas han conseguido que este altavoz de Apple pase prácticamente inadvertido. Se habían filtrado informaciones acerca del desarrollo por parte de Apple de un nuevo altavoz, más pequeño y asequible, que pudiera animar las ventas de estos dispositivos. Y justo hoy que se presentan los iPhone 12 se han filtrado un par de imágenes que nos muestran el diseño de estos nuevos altavoces de Apple.

Y hay que darle mucha credibilidad a la filtración, ya que ha sido Evan Blass, uno de los filtradores más fiables del panorama tecnológico el que ha mostrado estas dos imágenes de prensa del nuevo HomePod Mini. En ellas podemos verlos en color negro y blanco. Con un diseño que dista mucho del Homepod tradicional, que es de forma cilíndrica. En este caso Apple cambia por completo el diseño a un formato esférico, que precisamente nos recuerda mucho a los nuevos Echo de Amazon. Como se puede apreciar en la imagen en la parte superior tenemos el LED multicolor.

Este será el que se ilumine de diferentes colores cuando nos hable Siri, que es el asistente de voz que se integra en estos altavoces. De momento solo se ha filtrado el diseño, y poco más. Pero es suficiente para hacernos una idea de lo que podría presentar Apple hoy junto a los iPhone 12. Según las informaciones que se han manejado hasta ahora este nuevo modelo podría tener un precio de alrededor de 100 euros, equiparándose así a otros altavoces como Nest Home de Google o Amazon Echo, que tienen un precio de 99 euros. La diferencia es que este altavoz de Apple tendrá unas prestaciones más similares al Echo Dot o el Google Nest Mini, que son altavoces que suelen costar 59 euros, y en oferta pueden llegar solo a los 20 euros.

Pero si comparamos el precio de este nuevo HomePod Mini es evidente que sería mucho más accesible que el actual HomePod, que supera ampliamente los 300 euros. Es evidente que si Apple quiere ser relevante en este segmento de dispositivos debe ofrecer alternativas más económicas, y eso es precisamente lo que podría presentar hoy junto a los iPhone 12.