Google quiere ocuparse de la seguridad de tu casa: así son sus nuevos gadgets

Cuando nos hablaban de casas inteligentes, siempre quisimos pensar en una casa que nos hace sola la comida, que nos plancha la ropa o que nos hace todas las tareas del hogar sin que movamos un solo dedo. Y es evidente que eso no ha llegado, pero bueno, las alternativas reales tampoco están nada mal.

Porque los últimos avances en hogares inteligentes son más que interesantes. Si ya nos hemos acostumbrado a los termostatos que podemos activar a distancia para que la casa esté caliente cuando llegamos, el avance de la tecnología nos permiten soñar con un hogar totalmente conectado.

Esto, claro está, siempre genera dudas. Por un lado, qué posibilidades hay de que acabemos convirtiendo nuestro propio hogar en un 'Gran Hermano'; por otro, la duda de hasta qué punto será posible que alguien 'hackee' los dispositivos de nuestra casa si tenemos un grado de conexión y digitalización tan alto.

En cualquier caso, si eres de los que apuestan fervientemente por conectar cada vez más tu casa, estás de enhorabuena. Nest, la empresa de domótica comprada por Google, ya tiene listos los nuevos dispositivos de seguridad digital que quiere insertar en nuestros hogares.

Entre la tecnofilia y el miedo

La novedad más llamativo es Hello, un nuevo portero automático que cuenta con las mismas opciones que los porteros actuales, pero con un llamativo valor añadido: el reconocimiento facial. Según la compañía, su cámara es capaz de identificar los rostros y clasificarlos de modo que, con el tiempo, sabrás si quien aparece por la puerta es tu pareja, tu vecino o el cartero.

La cuestión es que, cada vez que alguien toque tu timbre, la cámara de Hello realizará una foto, la archivará y la enviará a tu teléfono móvil, donde podrás clasificarla en función de quién se trate. Si identificas a esa persona como alguien de confianza, el portero automático verá que no hay problema en sucesivas ocasiones. Este primer filtro podría servir para, en el futuro, identificar a posibles ladrones o visitantes no deseados.

Pero no acaba ahí la cosa. Hello también te permitirá realizar videoconferencias con el visitante desde tu propio móvil, aunque no estés en casa. De este modo, si se trata de alguien que –por lo que sea– necesita entrar en tu casa aunque tú no estés, podrás hablar con él antes de darle el permiso para entrar.

Hello también podrá ir conectado al asistente personal que estés usando en ese momento. De este modo, también podrás dejar mensajes pregrabados para tu visitante, así como instrucciones de todo tipo. Un ejemplo: si se trata de un amigo que tiene que ir a tu casa para coger un documento en un momento en el que tú estás reunido en el trabajo, podrás dejarle un mensaje pregrabado con las instrucciones para coger dicho documento.

Para dentro de casa también hay novedades. Nest ha diseñado un dispositivo de alarma inteligente que llegado el caso no sólo grabará el interior de tu domicilio, sino que también dispondrá de un detector de movimiento en caso de que lo necesites.

Si tienes dudas sobre este tipo de dispositivos y la conveniencia (o no) de usarlos aún tienes tiempo para pensártelo: los nuevos dispositivos de Nest saldrán a la venta en 2018.