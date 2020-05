Cuando hablamos de router normalmente la mayoría de los usuarios no suelen preocuparse de ellos nada más que cuando deja de haber conexión en sus hogares. Además como normalmente estos los instalan los técnicos de las operadoras lo más lógico es que ni se preocupen por cambiarlos por otros nuevos. Y en cierto modo es lógico, si las cosas van bien y no conocemos mucho acerca de su funcionamiento, solemos volcar nuestros esfuerzos en mejorar otras cosas. Pero Google ha lanzado un router que sí que puede ofrecer importantes mejoras en el uso doméstico, ideal sobre todo en esos casos en los que la cobertura de Internet en casa no es la mejor.

¿Por qué comprar un nuevo router?

Eso es lo que seguramente te estés preguntando si el que tienes en casa no te ha costado nada y además funciona correctamente. La diferencia del nuevo Nest Wifi de Google es que no solo se trata de un router, sino que le acompaña un punto de acceso. Este es una especia de repetidor que permite contar con más y mejor señal de Wifi en todos los rincones de la casa. Lógicamente depende mucho de la casa en la que vivas, pero no son pocos los usuarios que cuentan con problemas de cobertura en casa, aquellos que tienen una vivienda de varias alturas, o de una sola pero con una gran distancia entre el router y la última estancia. Pues bien, para esos casos es perfecto contar con un router como el de Google.

Nest Wifi | Google

Se trata de la nueva versión del primer router de este tipo de Google. Incluye el router principal así como un punto de acceso para poder llevar más lejos la cobertura de Internet en tu casa. Además este punto de acceso integra el asistente de Google, y como además tiene un altavoz incorporado, funciona como un altavoz Nest Mini, el que conocíamos hasta ahora como Google Home Mini. El precio al que llega a España el equipo inicial es de 259 euros. Con este conjunto de router y punto de acceso se puede contar con un 25% más de cobertura en la vivienda. Porque con este conjunto de dos dispositivos te garantizas una cobertura excelente en viviendas de hasta 210 metros cuadrados. Una de las cosas más interesantes de este router de Google es que se puede ampliar con varios puntos de acceso, de tal manera que la red se irá adaptando a la fisionomía de tu casa.

Nest Wifi | Google

Este sistema de router modulares se conoce habitualmente como Mesh, y en el caso de los nuevos de Google podemos gestionar todo lo referente a su uso a través de la app de Google Home, la misma que utilizamos habitualmente para controlar otros dispositivos, como por ejemplo los altavoces inteligentes o cámaras de vídeo IP por poner un ejemplo. Un nuevo tipo de router que no es precisamente barato, pero que puede terminar de un plumazo con los problemas de señal en nuestra casa, amplificando la señal en aquellos lugares donde es realmente necesario contar con más cobertura.