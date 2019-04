Los 9 gadgets tecnológicos que puedes regalar por el Día de la Madre

1. Organizador de cables

Este organizador de cables es perfecto tanto para usarlo como neceser tecnológico cuando vayas de viaje como para mantener ordenados los cargadores y el resto de dispositivos tecnológicos en casa. Así evitarás que se enreden los cables y tener que perder tiempo desenlazándolos cada vez que quieras usarlos.

Organizador de cables | Amazon

2. Termómetro inteligente

Este termómetro funciona sin contacto y recoge toda la información en una aplicación para el móvil. Así podrás acceder a todos los datos sobre la temperatura corporal en un historial. Es perfecto para los periodos convalecientes. Aquí tienes un ejemplo de termómetro inteligente que puedes regalar.

Termómetro inteligente | Amazon

3. Libro electrónico

Si tu madre es una apasionada de la lectura, el libro electrónico es lo suyo. Podrá tener todos los libros que quiera y, además, ahorrará tiempo y dinero. Uno de estos puede ser una muy buena opción.

Libro electrónico | Amazon

4. Macetero inteligente

Si a tu madre le gusta tener la casa llena de plantas, este macetero inteligente es una muy buena opción para regalarle en su día. Este macetero permite cultivar las plantas de manera rápida y eficiente. Si, además, le gusta cocinar y hacer que crezcan en su jardín las hierbas aromáticas que le aportan ese punto especial a los platos que elabora, este macetero con luz LED de bajo consumo es el gadget perfecto para hacer crecer hiberbabuena, albahaca o flores comestibles.

Macetero inteligente | Amazon

5. Cargador portátil

¿Tu madre no tiene todavía un cargador portátil? Entonces, ¿a qué estás esperando para comprarle uno? Las baterías móviles son un gagdet básico que hoy en día no le pueden faltar a nadie. Un recurso muy socorrido para pasar el día fuera de casa y no tener que preocuparte por quedarte a cero. Mira todos los colores que hay disponibles aquí.

Cargador portátil | Amazon

6. iWatch o pulsera deportiva

Para las mamis más fitness, las pulseras electrónicas son la mejor opción. Esta pulsera controla la actividad deportiva, mide el ritmo cardíaco y, además, es impermeable.

Pulsera deportiva | Amazon

7. Impresora para móvil

¿Tu madre es una obsesa de la fotografía? Si se pasa el día haciéndote fotos a ti y a todo lo que te rodea esta impresora para el móvil podría ser una muy buena idea para regalarle. Si antes de la llegada de la era digital, coleccionaba todos vuestros recuerdos en álbumes, con esta impresora podrá tener en papel todas las fotos del último viaje que hicisteis o de la última comida familiar y colgarlas en el salón.

Impresora para móvil | Amazon

8. Localizador de objetos

Dicen que una madre siempre encuentra todo, pero si la memoria le empieza a fallar o quieres ayudarla para ahórrarle tiempo o facilitarle las cosas, este localizador de objetos puede resultar un gadget de lo más útil.

Localizador de objetos | Amazon

9. Robot aspirador

Si tu madre es la que se encarga de pasar la aspiradora en casa, con este robot harás que no vuelva a tener que hacerlo. El robot aspirador es un electrodoméstico que merece la pena valorar, ya que estarás regalando tiempo libre y comodidad a la hora de limpiar. Aquí te dejamos un ejemplo que, demás, es silencioso.