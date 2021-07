Fitbit trabaja en un anillo que medirá tu oxígeno en sangre

Los wearables se han convertido en compañeros diarios de fatigas para muchos de nosotros, y nunca mejor dicho lo de fatigas, ya que muchos los usamos precisamente para medir nuestra actividad física, y por tanto nuestro cansancio cuando estamos haciendo deporte o damos un simple paseo. Normalmente el formato de estos wearables es el de pulsera, reloj o auricular, y sin duda el formato menos extendido es el del anillo. En este se encuentra trabajando precisamente Fitbit, uno de los principales fabricantes de wearables del planeta, que recientemente ha sido adquirida por Google. Un interesante dispositivo del que conocemos nuevos detalles.

Un anillo para medir nuestra actividad

Estamos hablando de un dispositivo denominado Fitbit Smart Ring, que cuenta con una nueva tecnología en forma de sensor. Este ha aparecido en una patente, describiendo un dispositivo de grado médico, que por tanto podría utilizarse con estos fines, y que estaría orientado a medir nuestra actividad física. De momento el dispositivo ha sido visto en la oficina de patentes estadounidense, donde muestra algunos detalles interesantes sobre su funcionamiento. Esta patente fue presentada hace ya un año, aunque no ha sido hasta hace un mes cuando se tuvo conocimiento de ella.

Este anillo no solo mediría nuestro ritmo cardiaco, sino también la cantidad de oxígeno en sangre que tenemos, una información vital, sobre todo en tiempos de coronavirus y neumonías. Además, este anillo llegaría con conectividad NFC, lo que permitiría utilizarlo para otros muchos cometidos, como por ejemplo hacer pagos móviles en tiendas, como lo hacemos ahora con un móvil con NFC, pero en este caso acercando el anillo al datáfono para pagar las compras. Este dispositivo estaría orientado a medir toda nuestra actividad y nuestros signos vitales más básicos, y se espera que en el futuro pueda ofrecer también información sobre el nivel de azúcar en sangre y la presión arterial, sin necesidad de pinchazo en el primer indicado o de un brazalete de presión en el segundo.

Podría ser perfectamente una auténtica “navaja suiza” de los wearables de seguimiento de la actividad. No es ni mucho menos un formato novedoso, porque ya son varios los dispositivos que hemos conocido a lo largo de los años y que nos han ofrecido este formato para monitorizar nuestra actividad o cualquier otro tipo de utilidad. La realidad es que ninguno de ellos ha cuajado en el mercado, incluso hace no mucho tiempo conocimos la apuesta de Amazon, con su Echo Loop, que finalmente ha pasado sin pena ni gloria. Por alguna razón este formato no funciona entre los usuarios, y por tanto si Fitbit trabaja en un dispositivo de este tipo, es de entender que ya habrá explorado las posibilidades de éxito de este dispositivo. El que conozcamos ahora una patente de hace un año, sin haber mediado más rumores en este tiempo, nos invita a pensar que quizás Fitbit no ha encontrado el recorrido deseado a este dispositivo, o simplemente todavía lo está buscando. Veremos si finalmente vemos un nuevo dispositivo de Fitbit en forma de anillo, podría ser por fin el gadget definitivo con este formato.