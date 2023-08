Filtrado al completo el reloj Oppo que plantará cara a los Galaxy Watch

El mercado de smartwatch sigue gozando de buena salud, y prueba de ello es que año tras años los fabricantes lanzan nuevos modelos para todas las gamas, por supuesto que también para las más altas. Y este es un gran ejemplo, el nuevo reloj de Oppo, que está cerca de ser presentado en China. Se trata concretamente del Oppo Watch 4 Pro, que se ha filtrado ahora mostrándonos todas sus características y desvelando que será un reloj verdaderamente potente. El nuevo reloj contará con algunos aspectos muy interesantes y poco comunes en este tipo de dispositivos.

Así será el nuevo Oppo Watch 4 Pro

Las características filtradas nos muestran que este teléfono será mucho más potente, con un nuevo procesador Snapdragon W5, que ofrecerá un movimiento fluido entre los distintos menús y en general un rendimiento muy solvente en todos los aspectos. Además, estará acompañado de 2GB de memoria RAM, una cantidad poco habitual en este tipo de relojes, que suelen ser mucho más humildes en este aspecto.

Pero sin duda hay un componente que nos llama la atención, y es que contaría con un sensor de temperatura, parece que ubicado en la correa, que podrá ofrecer algunas funciones adicionales como la detección de fiebre, o la conjunción de su acción con otras características de análisis de nuestra actividad. Por tanto, como hemos visto antes en los Galaxy Watch de Samsung, este sensor podría ser una de las grandes estrellas de este nuevo reloj. Pero hay más, porque tenemos un sensor ECG, que por lo tanto será capaz de hacernos electrocardiogramas, algo imprescindible ya en la gama alta.

Lo mismo podemos apreciar en otros sensores, como el de frecuencia cardiaca, que es de 8 canales, así como de saturación de oxígeno en este caso de 16 canales. Un reloj que llegaría comuna pantalla OLED LPTO, por lo que podría ser posible que muestre una tasa de refresco variable, algo poco habitual también en este tipo de dispositivos. Esto podría permitir que la pantalla no siempre tenga que estar encendida, sino contar con un modo Always On real, que sea capaz de mostrarnos información determinada con un consumo de energía mínimo.

Un reloj que según la filtración sería compatible con más de 85 aplicaciones. Algunas características interesantes de este reloj serían por ejemplo las indicaciones de los mapas a pantalla completa, así como en una versión reducida ideal para cuando conducimos, y evitando distracciones. Un reloj que se esperar que sea presentado dentro de muy poco en China, por lo que podríamos conocerlo durante este mes de agosto, o a comienzos del mes de septiembre.