Este ‘váter inteligente’ lleva altavoces y al asistente Alexa integrado

En Wisconsin, junto al lago Michigan, le dedican una especial atención a los váteres. Tanto que la policía de Sheboygan, una ciudad al norte de Milwaukee, la más poblada del estado, pidió el año pasado la colaboración ciudadana para un asunto importante. Por una parte se instaba a la población a que no tirara ningún tipo de basura a un retrete público. No era un capricho, decía la policía. Durante los últimos meses una persona o personas no identificadas habían atascado el inodoro de mujeres del centro comunitario Deland con una botella de refresco de medio litro.

Después de miles de dólares en reparaciones y un buen número de horas con los baños públicos no disponibles, la policía de Sheboygan pidió ayuda ciudadana para atrapar a los culpables. Había que lograr que los baños públicos volvieran a estar limpios y desatascados.

A unos diez minutos en coche de donde esto ocurría tiene su sede el gigante industrial Kohler, fabricante de fontanería y mobiliario. Y allí sus ingenieros inventan. Probablemente hayan adquirido esa especial sensibilidad que parece flotar en la zona porque su última invención está destinada a revolucionar el retrete.

De la mano de Kohler la inteligencia ha entrado en los váteres. Al menos en el Numi 2.0 Intelligent Toilet, el primer inodoro inteligente de la historia de la Humanidad. La compañía presentó ya el pasado año en el CES –dónde mejor sino en esta feria, cuna de los gadgets más innovadores– un espejo inteligente, una ducha inteligente y una bañera inteligente.

El CES 2019 ha supuesto un nuevo salto para Kohler. Su Numi 2.0 INtelligent Toilet se presenta como el váter del futuro. Desde la compañía anuncian que su producto garantiza una experiencia totalmente inmersiva. El retrete lleva altavoces y luces incorporadas e integra al asistente Amazon Alexa. Con su ayuda se puede controlar el nivel de luz y el sonido, para hacer la inmersión más placentera.

El respaldo de este retrete inteligente, que se retroilumina como los teclados para gamers, permite irradiar calor al usuario. Una vez sentado se puede ajustar la temperatura para el máximo confort.

Esta versión 2.0 del retrete de Kohler se podrá adquirir por 7.000 dólares. Si el cliente opta por el color premium, en este caso el negro (que tal vez podría garantizar una inmersión más completa), el precio sube. Costará 8.000 dólares.

Son los precios a pagar por tener un váter inteligente. Aunque la policía de Sheboygan probablemente estaría más contenta si en vez de tener inteligencia para reproducir música y ajustar las luces tuviera inteligencia para desatascarse solito. Quizá en la generación 3.0.