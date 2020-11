Este reproductor de música Hi-Res solo te muestra la información del álbum, y no necesita más

Aunque todos llevamos en el bolsillo dispositivos que son capaces de hacer de todo, incluyendo reproducir música en alta definición, lo cierto es que todavía hay hueco en el mercado para ese grupo de usuarios románticos que prefieren tener lo mejor para cada tarea que les gusta disfrutar: un lector de eBooks para leer, un proyector 4K para ver las películas como en el cine y, por supuesto, un reproductor musical exclusivamente diseñado para conectarse a un buen amplificador y escuchar "It's The End of the World" a todo volumen.

Es a ese tipo de usuarios a los que se dirigen desde Sleevenote, una empresa para la que trabaja Tom Vek, un "multiinstrumentista, artista de grabación, diseñador gráfico y ahora creador de productos de consumo", que ha querido ofrece a los amantes de la música un dispositivo que destaca por su diseño, ecléctico, y que es simplemente eso: un reproductor musical de alta definición que dispone de un aspecto de marco de cuadro donde podremos ver claramente qué estamos escuchando.

Reproductor musical de Sleevenote. | Sleevenote

Este reproductor de Sleevenote llega a Indiegogo con una campaña de crowdfunding en la que nos recuerdan que este dispositivo estará disponible en una cantidad limitada de unidades y que, después de completarse sus objetivos, no será posible conseguirlo de ninguna manera. Por lo que, sin llegar a las tiendas, ya podemos considerarlo una pieza de coleccionismo.

Simple y diseñado para los "amantes de los álbumes"

Puede sonar extraño, pero este reproductor de Sleevenote es un homenaje a todos los usuarios que añoran la cultura del álbum, del LP (long play), cuando se cogían los vinilos y se admiraba el arte de sus carátulas. Una costumbre que se ha perdido con la llegada de la música online y que, gracias a tanta playlist y recomendación, se ha eliminado la bonita costumbre de dar importancia al envoltorio.

Eso sí, no esperéis el mismo tamaño de uno de aquellos vinilos grandes ya que la pantalla de este Sleevenote apenas alcanza las 7,5 pulgadas, es decir, el mismo tamaño de un disco sencillo de aquellos en los que apenas cabían un par de canciones por cara. Si eres de los que, hasta este punto, entiende todo lo que estamos diciendo, entonces este reproductor es lo que estás buscando si, además, quieres la mejor definición de sonido posible ya que es compatible con los principales estándares Hi-Res de la industria.

Concretamente este dispositivo, que podremos conectar por wifi o bluetooth, cuenta con un conversor Cirrus que transforma la señal digital en analógica de hasta 24 bits y 96 kHz, también añade un amplificador para auriculares de Wolfson, autonomía de la batería que resiste todo un día sin pasar por el cargador, un almacenamiento interno SSD de 250GB y conector para cascos gracias a su minijack de 3,5mm.

Aunque os servirá de maravilla para almacenar y reproducir vuestra propia música de alta definición (con carátulas actualizadas gracias a una herramienta que incluye), también podréis usarlo con los servicios en streaming más populares, como Spotify, Apple Music, etc., y, por supuesto, las plataformas que también se preocupan por ofrecer la mejor calidad de sonido posible, como Tidal, etc. Como os decimos, lo tenéis ya disponible para reservar a través de Indiegogo, con fechas de envío para octubre de 2021 y a un precio que alcanzará los 700 dólares, esto es, unos 595 euros.