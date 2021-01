Este dispositivo convierte tu móvil en un termómetro inteligente

No es la primera vez que os informamos de un dispositivo de este tipo, pero es evidente que a la velocidad que avanza la tecnología nunca está de más conocer las últimas tendencias en un gadget que es más útil que nunca en un mundo en pandemia como este. Hablamos de los termómetros, que en el caso de poder contar con COVID o alguna otra dolencia o enfermedad que pueda darnos fiebre se convierte lógicamente en un dispositivo imprescindible. En esta ocasión nos hacemos eco de un dispositivo que conectado a nuestro móvil convierte a este en un auténtico termómetro.

Un accesorio para utilizar el smartphone de termómetro

Estamos hablando de una accesorio que ha sido presentado hace unos días en Kickstarter, la plataforma de Crowdfunding, donde hace días que consiguió de manera holgada su objetivo de financiación. Este dispositivo portátil es bastante compacto, de hecho tiene el largo más o menos del ancho de pantalla de nuestro móvil, y un perfil cilíndrico bastante delgado. Este se conecta al puerto USB o Lightning de nuestro teléfono, alimentándose directamente de él, por lo que no hace falta estar pendientes de su batería o recargarla, ya que el encendido es instantáneo.

Es muy ligero, ya que solo pesa 16 gramos, frente a los más de 120 gramos que suele pesar un termómetro a distancia tradicional. Además ofrece lecturas de la temperatura instantánea, no existe tan siquiera algo de lag, no hay retraso entre el momento en el que se apunta a la superficie a medir y la muestra del resultado en la app, es instantáneo, lo que es sin duda una de sus principales ventajas. Su uso es tan sencillo como conectar el dispositivo al móvil, abrir la app y pulsar el botón de medición para ver al instante el resultado en la pantalla del terminal.

Una app que permite registrar a diferentes usuarios, de tal manera que podamos hacer el seguimiento de la temperatura de distintas personas a la vez. Después toda esta información podrá ser consultada por parte de los usuarios desde el móvil a través de gráficos o listados recopilados por la app con la evolución de las temperaturas en los últimos días u horas. Un termómetro que puede reconocer la temperatura corporal o de distintos objetos, así como la temperatura interna o en el exterior. Los usuarios de iOS pueden utilizar este dispositivo gracias a que se entrega un adaptador a conector Lightning en la caja del termómetro. También encontramos un convertir a microUSB para los móviles Android más antiguos.

Un termómetro que no es especialmente caro para lo que nos ofrece. Y que podemos comprarlo en su página de Kickstarter por unos 24 euros al cambio. Mientras que dos unidades nos salen por 47 euros al cambio. En ambos casos las entregas a los compradores se realizarían durante el próximo mes de febrero de este 2021. Sin duda un dispositivo que no debería faltar en casa o en nuestra mochila teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo con la pandemia a nuestro alrededor, sobre todo cuando nadie estamos a salvo de contagiarnos. Y como sabéis, un termómetro puede ser la mejor manera de valorar si tenemos o no síntomas de COVID, o de cualquier otra dolencia.