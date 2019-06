Este anillo inteligente también sabe si has bebido demasiado

Los wearables se han convertido en dispositivos imprescindibles para muchos en el día a día, y gracias a ellos ya es posible tener una foto fija de nuestra actividad día tras día, incluso cuando estamos durmiendo. Porque de hecho muchas pulseras de actividad ya son capaces también de medir y analizar nuestro sueño, algo que también hace el anillo que hemos conocido ahora, y que nos ofrece una curiosa función adicional, como es la de saber si hemos bebido demasiado, algo que al fin y al cabo afecta también a nuestra salud a la larga.

Un anillo para seguir tu salud

No es la primera vez que conocemos un wearable en forma de anillo, algo que hasta ahora es bastante normal por decirlo de alguna manera. En este caso hablamos de Oura Health, un anillo que mide nuestra actividad física, creado por una empresa finlandesa, y que quiere ofrecer unas características adicionales de monitorización de nuestro cuerpo, adicionales a las habituales en este tipo de dispositivos. Este anillo es capaz de medir hasta 250 veces por segundo el latido de nuestro corazón en la forma de ritmo cardiaco, lo que nos puede dar lecturas muy precisas de la manera en que funciona nuestro corazón, y si existe algún tipo de anomalía en ese funcionamiento.

El anillo Oura | Oura Healh

Por supuesto y como no podía ser de otra manera en un dispositivo que busca ofrecer la última tecnología de monitorización de nuestra salud, también es capaz de hacer un electrocardiograma, que nos puede enviarnos notificaciones en caso de que algo no marche bien. Como es lógico, solo se trata de una información accesoria, que no puede darse como buena sin la intervención de un especialista en la materia. Este nuevo anillo cuenta con dos LED infrarrojos y un fotodiodo, estos son los encargados de extraer toda la información de nuestro cuerpo a través del dedo. Aunque la característica más llamativa de este dispositivo es sin duda la que nos avisa de que hemos bebido demasiado, y que deberíamos dejar el coche aparcado, si no queremos tener un accidente por nuestro estado. Por tanto es un anillo que no solo es capaz de ofrecer toda la información que nos suele proporcionar un wearable, sino que además esta viene acompañada de una que nos parece realmente interesante, como es la del nivel del alcohol en sangre que tenemos.

Un anillo que también cuenta con modo relajación | Oura

Esto es algo que a muchos que piensan que no han bebido mucho y que dicen que controlan les vendría bien. Ahora bien, falta por ver hasta qué punto se puede hacer más discreto este anillo, si tenemos en cuenta que está acabado plata. En cualquier caso, este wearable busca hacerse con un hueco en el mercado poco explorado, como es el de los anillos inteligentes, que de momento no parecen haber calado entre los usuarios de la misma manera que las pulseras o relojes. Algo que también se puede entender por el mayor precio de estos anillos, que de momento, no hemos conocido para este Oura. Eso sí, nos queda claro que será el anillo de actividad más completo del mercado.