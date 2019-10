Hace ya unos meses que Apple anunció que su esperada base de carga, AirPower, se cancelaba indefinidamente, como consecuencia de las dificultades encontradas por los de Cupertino para lanzarla al mercado. Un movimiento que sorprendió, y sobre todo decepcionó a muchos, que pensaban que no era un dispositivo tan complicado como para verse obligados a cancelarlo. Pues bien, no es el primer ejemplo que conocemos, pero hemos conocido una nueva muestra de lo que podría haber sido esa base de carga. Ahora vamos a conocer las características de la nueva base de carga de NOMAD Base Station Pro.

Una base para cargar sin cables

Esa es la gran ventaja de esta nueva base de carga, que cuenta con un gran tamaño, para albergar varios dispositivos de Apple, y además los carga sin necesidad de cables. Esta nueva base puede cargar a la vez distintos dispositivos de Apple, y lo mejor de todo es que podemos hacer las combinaciones que más nos gusten, siempre que esos dispositivos sean compatibles con carga inalámbrica. Por ejemplo un iPhone, dos iPhone y unos AirPods, un iPhone junto a un Apple Watch o unos AirPods.

NOMAD Base Station Pro | NOMAD

Y sobre todo podemos hacerlo de forma cómoda, dejando reposar sobre esta alfombrilla los dispositivos para ponerse a cargar de forma inmediata. Esta base es compatible con el estándar Qi, por lo que además de los dispositivos de Apple es capaz de cargar de otras marcas, que son también compatibles con este tipo de estándar, no tienen por qué ser solo de Apple. Precisamente el gran problema que acabó con AirPower fue que no era capaz de cargar varios dispositivos de forma simultánea, algo que hace perfectamente este dispositivo de NOMAD.

NOMAD Base Station Pro | NOMAD

Eso sí, no podemos esperar una carga ultra rápida, ya que este tipo de carga inalámbrica tiene sus limitaciones, sobre todo cuando hablamos de productos de terceros. La potencia de carga para cada uno de los dispositivos está limitada a 5W, lo que no es mucho, pero evidentemente suficiente para cargar en un tiempo razonable los dispositivos. Esta nueva base de momento solo ha sido anunciada, y tan siquiera se puede reservar, por lo que no sabemos exactamente cuál será su precio final. Pero lo que está claro es que nos ofrecerá todo aquello que quedó en el alero con AirPower. Es de esperar que en unas semanas conozcamos todos los detalles finales de una base de carga que promete mucho, sobre todo si tenemos varios dispositivos compatibles con carga inalámbrica.