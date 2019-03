DoNotPay, el 'robot abogado' que ya ha anulado 160.000 multas de aparcamiento

En los últimos años estamos invirtiendo mucho tiempo en debatir si los robots nos quitarán o no el empleo: puede que sí, puede que no, nos quitarán unos pero no otros, los que desaparezcan serán sustituidos por otros, los humanos dejarán de ser necesarios... A saber.

Es lógico que nos preocupemos por ello cuando pensamos como trabajadores que pueden perder su empleo, pero la perspectiva cambia (y nos incomoda un poco, reconozcámoslo) cuando pasamos a pensar como consumidores a los que, quizá, un robot pueda darles un servicio mejor o cuanto menos más barato que el que ofrece un ser humano.

En las últimas semanas hemos conocido otro ejemplo de este caso. Se trata de DoNotPay, un 'chatbot' que ayuda a los ciudadanos británicos y americanos a poder gestionar la reclamación de una multa de aparcamiento. Y con bastante éxito, por lo que parece.

La cosa funciona de la siguiente manera: pese a su naturaleza no humana, DoNotPay cuenta con una serie de formularios y preguntas respecto a la multa en cuestión. A medida que vas dando respuestas y avanzando en el cuestionario, el 'chatbot' irá analizando tu multa de aparcamiento y viendo si, de un modo u otro, podría ser recurrible.

Si el 'chatbot' cree que sí, el último paso es quizá el mejor, ya que no sólo te ofrece los argumentos a tu favor, sino que, de hecho, DoNotPay llega a redactarte el escrito de reclamación para que, tal cual, lo presentes ante la administración que se encargue de gestionarlo e intentes que te quiten la multa.

Un 64% de tasa de éxito

El éxito de DoNotPay no sólo es abrumador, sino también incuestionable: según los datos aportados por la propia plataforma, su 'chatbot' ha conseguido quitar algo más de 160.000 multas de aparcamiento a los usuarios, lo que representa una tasa de éxito del 64%.

En total, la plataforma calcula que ya ha ahorrado más de 4 millones de dólares en multas a sus usuarios, con lo que cabe esperar que el crecimiento de DoNotPay a corto plazo no sólo sea rápido, sino también exponencial.

Uno de los detalles más curiosos en torno a DoNotPay es que no ha sido desarrollado por ninguna gran empresa o startup, sino por Joshua Browder, un chico de 19 años que de repente ha visto que su 'chatbot' se ha convertido en el mejor aliado de aquellos conductores que, de manera injusta (imaginamos), se han encontrado con una multa de aparcamiento errónea y han podido recurrirla con éxito.

De hecho, DoNotPay está triunfando de tal manera que, a pesar de haber nacido exclusivamente para los habitantes de Londres, se está expandiendo a otras ciudades como Nueva York. Pese a su eficiencia, quizá su mayor problema sea su escalabilidad, ya que para llegar a otras ciudades antes tendrá que conocer las leyes del sitio en cuestión, la forma de redactar las reclamaciones, de qué manera puede hacerlo, ante qué estamentos...

En cualquier caso, el éxito de DoNotPay es evidente: veremos cuánto tarda Joshua Browder en querer acelerar su crecimiento y expandirlo a más grandes ciudades en todo el mundo para evitar o recurrir nuevas multas de aparcamiento.