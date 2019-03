El dilema de la realidad virtual: una tecnología maravillosa... que cuesta mucho dinero

De entre todos los mantras tecnológicos de los últimos años, quizá la realidad virtual sea el que más fascinación nos produce a todos.

Porque no nos engañemos: colocarnos unas gafas de realidad virtual (que a todos nos hacen parecer idiotas, la verdad sea dicha) y sumergirnos en un nuevo universo de simulación tecnológica lo mola todo. Pero, más allá de molar todo lo posible, ¿hay de verdad un nicho asequible para que la realidad virtual crezca realmente?

“La realidad virtual es muy cara”

Más allá del entusiasmo generalizado entre los usuarios y las propias empresas del sector, hay quien se muestra escéptico. Es el caso del CEO de Take Two, Strauss Zelnick, que hace poco mostró sus dudas sobre el verdadero futuro de un sector tecnológico al que aún le queda mucho camino para asentarse.

“La realidad virtual es demasiado cara”, asegura Zelnick, que apunta al precio como principal problema de nicho empresarial: “No hay hueco en el mercado para un aparato de entretenimiento que cuesta 2.000 dólares”.

Las Gear VR, regaladas

Quizá Zelnick haya exagerado con los precios, pero no parece ir muy desencaminado en su diagnóstico. Y es que las gafas de realidad virtual por excelencia, las Oculus Rift, no bajan de los 600 dólares de precio.

Si a eso le añadimos que Samsung regaló un ejemplar de sus Gear VR a todos los periodistas que acudieron al MWC y que ahora las está regalando con la compra de un Galaxy S7 o un S7 Edge, el balance parece claro: las gafas de realidad virtual son maravillosas, pero casi nadie está realmente dispuesto a pagar por ellas teniendo en cuenta el uso real que les acabará dando.

Además, “ocupa mucho espacio”

Pero, por lo que piensa el CEO de Take Two, el problema de la realidad virtual no reside sólo en sus precios prohibitivos, sino también, por así decirlo, en la logística que implica para que cualquier usuario pueda disfrutar de ella de manera cómoda.

Y es que, según Zalnick, “para disfrutar bien de la realidad virtual, necesitas una buena habitación con mucho espacio. Hay gente que la tiene, pero, ¿en el mundo real todo el mundo tiene ese espacio? En Estados Unidos, al menos, no”, asegura

Para Zalnick, la comparación con las consolas no resiste argumento posible: “Un usuario se puede gastar unos 300 dólares en una consola. Además, sólo necesitas espacio para la consola y los mandos”, mientras que con la realidad virtual, como mínimo, “necesitas espacio para no chocarte con la mesa”.