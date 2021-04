Día de la Madre 2021: regalos tecnológicos que recibirás antes del domingo

No queda nada para celebrar el Día de la Madre el próximo domingo 2 de mayo. Y si a estas alturas no tienes aún un regalo, no pasa nada, ya que hoy en día Internet nos permite ser poco previsores y dejar todo para el último día, literalmente. Porque con el envío en 24 horas de algunas tiendas online esto no es problema. Vamos a repasar algunos regalos de última hora que podrían ser una buena alternativa para regalar. En cualquier caso son regalos que nos llegarán antes del domingo, o el mismo domingo si los pedimos incluso el mismo sábado 1 de mayo.

Altavoz portátil

Ahora que ya estamos en primavera y tenemos el verano a la vuelta de la esquina es un buen momento para disfrutar del aire libre. Y nos fijamos en uno de los altavoces más interesantes que podemos regalar, primero porque son de una marca de prime nivel como JBL y este modelo GO, líder en sonido de alta fidelidad.

JBL GO 2 | JBL

Y en segundo lugar por su diseño tan atractivo. Es muy compacto, resistente al agua, se conecta mediante Bluetooth a nuestro móvil y cuenta con una autonomía de hasta cinco horas con una sola carga. Está disponible además en 11 colores diferentes.

Reloj inteligente

Amazfit es una de las firmas de wearables más populares del mercado. Este Amazfit Neo es un gran ejemplo de lo que ofrece este fabricante, con un reloj de pantalla LCD que recuerda a los clásicos Casio.

Amazfit Neo | Amazfit

Pero esconde en su interior todo un reloj inteligente, que se conecta mediante Bluetooth, mide la frecuencia cardiaca, y ofrece hasta un mes de autonomía con una sola carga. Y todo ello por un precio muy ajustado. Está disponible en varios colores, aunque el más barato es el más llamativo, el rojo.

Localizador

Si le regalas algún dispositivo valioso, sin duda alguna una buena decisión puede ser colocarle un localizador como este Tile Mate. Se trata de un dispositivo en forma de llavero que podemos colocar en objetos de valor o mascotas.

Tile Mate | Tile

Con él siempre los tendremos localizados en un radio de 60 metros, gracias a su conectividad. Funciona además de con nuestro móvil iOS o Android con los asistentes de Google o Alexa.

Lector de libros electrónicos

Si tu madre es una apasionada de la lectura, una excelente compra para regalarle es un lector de libros electrónicos. En este caso os recomendamos el Kindle Paperwhite. Ya que ofrece todo lo que podemos esperar de uno de estos dispositivos.

Kindle Paperwhite | Amazon

Empezando por una pantalla de tinta electrónica de seis pulgadas, que además cuenta con iluminación frontal para poder leer de noche. Su batería nos ofrece además una autonomía de un mes con una sola carga, y es resistente al agua, perfecto para leer en la piscina.

Tableta

Os proponemos una de las mejores tabletas de gran formato que podemos comprar a un precio razonable. Se trata de la Samsung Galaxy Tab A7, que tiene una pantalla de 10.4” con resolución 1200x1200 píxeles.

Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung

Además tiene mucha potencia, con un procesador Snapdragon 662. Su cámara es de 8 megapíxeles detrás y de 5 megapíxeles delante, mientras que tiene una gran batería de 7040mAh compatible con carga rápida de 15W. Viene con Android 10 como sistema operativo, con todos los servicios y apps de Google.

Pulsera USB

Si tienes una mamá presumida a la par que amante de la tecnología, esta pulsera podría gustarle mucho. En realidad, aunque tenga ese aspecto de pulsera de bisutería, se trata de un cable USB con conector USB tipo C, aunque también se puede elegir con conector microUSB.

Pulsera USB | Baxet

Así que además de vestir con ella, si tenemos un apuro y necesitamos un cable de carga en un momento dado, solo hay que quitarse la pulsera y comenzar a cargar. Está disponible en diferentes colores y acabados, y como el resto de propuestas, llegará en apenas 24 horas a tu destino.