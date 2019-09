Dentro de una semana y un día se presenta el nuevo Apple Watch, o al menos una versión del actual con algunos retoques interesantes. Entre los que encontraremos por ejemplo un nuevo modo sueño, que seguirá nuestra actividad mientras dormimos. Esta es una funcionalidad con la que cuentan la mayoría de smartwatch del mercado, pero por circunstancias Apple no había desarrolllado una app específica para este tipo de seguimiento de nuestra actividad nocturna. Pues bien, ahora gracias a 9to5Google se han desvelado todos los detalles acerca de esa nueva app encargada de monitorizar el sueño todas las noches.

Detalles de la nueva app para seguir nuestro sueño

Esta nueva app de Apple ha sido desarrollada para que con la ayuda de todos los sensores del Apple Watch e incluso su micrófono, podamos tener una lectura completa de cómo ha sido nuestra noche. Según la información recabada por este medio de fuentes que están dentro de la compañía de Cupertino, no será necesario nuevo hardware para poder utilizarla en el Apple Watch, por lo que debería ser compatible con la mayoría de series del Apple Watch que han llegado al mercado en los últimos años.

Apple Watch Series 3 | Apple

Esta app se conoce internamente en Apple como ”Burrito” o “Time in Bed Tracking” y nos va a permitir elegir un Apple Watch como el favorito para monitorizar el sueño, en el caso de que tengamos varios de estos relojes. Para que el Apple Watch pueda obtener lecturas precisas de nuestro sueño, utilizará todos sus sensores para poder detectar nuestros movimientos mientras dormimos, el ritmo cardiaco o el ruido alrededor nuestro captado por el micrófono del reloj. Toda esta información se volcará a esta nueva app de Apple dedicada en exclusiva a monitorizar nuestro sueño. Apple ha trabajado a fondo en esta app para prestar atención a cualquier detalle o queja que les hayan hecho llegar los usuarios del reloj. Una de ellas tiene que ver con la carga de la batería del reloj a la hora de medir el sueño. Porque muchos usuarios utilizan precisamente la noche para cargar sus Apple Watch, algo que imposibilita poder monitorizar el sueño, ya que físicamente es imposible hacerlo si se está cargando el reloj. Para ello, Apple ha ideado un sistema que alerta al usuario de que debe cargar el reloj en caso de quedar poca batería para poder hacer el seguimiento del sueño durante la noche.

Apple Watch Series 4 | Apple

En cualquier caso, la limitada batería de estos dispositivos dificulta mucho la recarga de esta sin tener que sacrificar su uso en algún momento del día. Este modo también sabrá si nos hemos levantado antes de que suene la alarma de todas las mañanas. Cuando detecte una de estas situaciones desactivará automáticamente la alarma para que no suene cuando no debe. Este nuevo modo noche activará automáticamente el modo no molestar en el Apple Watch cuando nos vayamos a dormir, para que nada interrumpa nuestro sueño. En definitiva, una nueva app para el Apple Watch que se estrenará la próxima semana y que ofrecerá una monitorización del sueño de primer nivel.