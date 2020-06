Las tabletas siguen teniendo su mercado, limitado, pero un cierto mercado al fin y al cabo. Y entre estas hay tres fabricantes que sin duda lideran las ventas, como son Samsung, Huawei y Apple. Los primeros están ya preparando su nueva tableta tope de gama, y precisamente ahora este aspecto lo hemos conocido al completo tras una importante filtración. Esta nos muestra la Samsung Galaxy Tab S7 desde todos sus ángulos con todo lujo de detalles. Una nueva tableta que en este aspecto parece que no va a sorprender tanto como lo hizo su predecesora.

Diseño del Samsung Galaxy Tab S7

Una vez más ha sido el leakster @Onleaks el que ha filtrado la nueva tableta de Samsung con bastante precisión. De hecho se trata de una batería de imágenes de alta resolución, que muestran con el máximo detalle el diseño de la nueva tableta de gama alta de la firma surcoreana. Y desde luego podemos confirmar que se trata de un diseño bastante continuista respecto de lo que hemos visto el año pasado. De hecho parece que a nivel de pantalla esta contará con los mismos bordes, y no veremos un diseño con una pantalla más estilizada, como sí ha ocurrido en modelos de su competencia. Donde si vemos algún cambio, aunque bastante sutil, es en la parte trasera.

Aquí podemos ver una disposición diferente de la zona donde se aloja el lápiz S Pen de forma magnética, con una línea vertical que delimita esa zona donde se coloca el lápiz. Además en cuanto a la marca de Samsung, vemos que ahora se muestra de manera vertical en la parte inferior izquierda, desapareciendo el logotipo de AKG. En un principio se conserva la misma cámara dual, al menos en diseño, que el anterior modelo. Algo que en este caso nos ha llamado la atención, porque tratándose de un modelo de gama alta esperábamos una cámara con un módulo más parecido a las tendencias actuales, como las hemos visto en los Galaxy A51 o S20. Este aspecto le da un aspecto bastante desfasado a la tableta respecto del iPad Pro por ejemplo.

Esta tableta tendrá unas dimensiones de 253.7 mm de largo, 165.3 mm de ancho y 6.3 mm de grosor. Es una tableta algo más grande que su predecesora, por lo que no sería de extrañar que contara con una pantalla algo más grande. De hecho se espera que sea de 11 pulgadas. De la batería se espera una gran capacidad de 7760mAh, por lo que parece que contará con una gran autonomía de funcionamiento con esta batería. Se espera que la nueva tableta cuente además con conectividad 5G como uno de los aspectos más destacados. También es de esperar una modelo Plus, que podría contar con mejores características, pero ignoramos cuáles. En cualquier caso parece que el diseño no va a ser el aspecto más destacado de esta tableta, y habrá que esperar a características nuevas sobre todo en su hardware, que no es poco, pero que para muchos puede no ser suficiente.