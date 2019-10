Queda solo un día para que Microsoft presente su nueva gama Surface, que cada vez cuenta con más variantes, más allá de la primigenia tableta con súper poderes que cambió para siempre el concepto de dos en uno y que sirvió como resurgir de la firma de Redmond después de muchos años en la oscuridad fabricando un hardware que se había quedado bastante atrás respecto de la competencia. Se espera para el 2 de octubre la presentación de los nuevos modelos, y ahora se ha filtrado al completo el aspecto de todos estos nuevos modelos, sin dejar lugar a la imaginación respecto del día de su presentación.

Diseño de las nuevas Surface

En esta nueva presentación se espera que Microsoft presente toda una nueva generación de sus dispositivos portátiles, incluso se espera que los de Redmond cuenten con un As en la manga, que podría suponer la presentación del primero dispositivo de Microsoft con una pantalla plegable y flexible. Se lleva muchos años especulando con un teléfono Surface de este formato, o con un ordenador portátil que aproveche esta tecnología, pero de momento, nada más lejos de la realidad, habrá que confiar y esperar que así sea. En cualquier caso, de momento nos quedamos solo con lo que conocemos, y con lo que ha filtrado Evan Blass, uno de los insider de la industria más activos, y con mejor reputación.

Gracias a él hemos conocido el diseño de las nuevas Surface, como por ejemplo el de la nueva Surface Pro 7. Hay que reconocer que en este modelo Microsoft no introduce demasiados cambios, y muestra un aspecto prácticamente idéntico al de sus predecesores. Los cambios se esperan principalmente en el interior de este dispositivo portátil, incorporando probablemente los últimos procesadores de Intel. También vemos que los Surface Laptop de 13 y 15 pulgadas no parecen contar con muchas diferencias respecto de sus predecesores, salvo en los colores disponibles y algunos acabados. Pero hay una gran sorpresa en esta filtración.

Se trata del nuevo modelo que se ha venido rumoreando estos días, una Surface con procesador ARM, esta no solo estrena este tipo de procesador, sino un diseño que parece ligeramente diferente al de las Surface tradicionales. Parece algo más delgado, no solo en su perfil, sino también en los bordes de su pantalla. Por otro lado sin mostrar nada, Evan Blass nos avanza algo de lo que podríamos ver en la presentación de Microsoft. Ya que habla de que no tiene imágenes del dispositivo de doble pantalla de Microsoft, lo que implícitamente admite la existencia de este nuevo dispositivo de los de Redmond.

Esto en sí sería una novedad dentro de Microsoft, pero no dentro del mercado de portátiles, que desde hace unos meses está adoptando pantallas duales, como en su momento estrenara Apple con los MacBook. En este caso podría ser una segunda pantalla de grandes dimensiones, sobre el teclado, como las que han montado otros fabricantes recientemente. En cualquier caso, parece que será una jornada intensa de lanzamientos y sorpresas el día de mañana.