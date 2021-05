Conecta tu vieja consola a tu Smart TV

Que lo retro está de moda es un hecho irrefutable, lo que lo corrobora es el lanzamiento por parte tanto de Nintendo, Sega y Sony de nuevas versiones de sus clásicas consolas en tamaño mini en los últimos años. Aunque éstas han sido acogidas por el público con desigual interés. Si eres de los que aún tienen por casa tus viejas consolas, te contamos cómo volver a usarlas con un televisor moderno.

Conecta tu consola a su televisor.

Las nuevas versiones de las consolas antiguas, vienen preparadas para usarlas con los nuevos televisores, por lo que no tendrás ningún problema para instalarlas. Pero con las consolas antiguas nos vamos a encontrar con alguna que otra dificultad. Si con el paso de los años has renovado tu televisor y no tienes por casa uno antiguo, puede que te encuentres con algún que otro problemilla, pero nada que no puedas solucionar con los consejos que a continuación te damos.

Antes de la aparición del cable HDMI y el euroconector la mayoría de los dispositivos usaban como conector estándar las conexiones de vídeo compuesto o RCA. Estos cuentan con tres conectores de diferentes colores, donde el amarillo es para el vídeo compuesto, el conector rojo para el altavoz derecho y el blanco para el altavoz izquierdo. Puede que este tipo de conexiones han desaparecido o hayan sido sustituidos por un puerto analógico de 3.5 mm, similar a los conectores Jack de audio, por lo que tendrás que revisar las conexiones de las que dispones para elegir en cable que adecuado para conectarlas.

Además necesitarás un adaptador/conversor de imagen, por norma general las antiguas consolas utilizaban sistemas de vídeo analógicos, por lo que necesitaremos un conversor de imagen convertirla en formato digital. A continuación, te mostramos algunos de los que puedes encontrar.

Convertidor de RCA a HDMI | GuangDa

Convertidor de RCA a HDMI

Es el tipo de conector más barato que podemos encontrar, podemos encontrarlo por un precio que ronda los 12 euros en Amazon. Se trata de un dispositivo Plug and Play y no necesita de un controlador adicional. Compatible con formatos estándar de TV como PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N. y se conecta al televisor a través de un cable HDMI. La calidad de la imagen y los colores con pobres y puede que veas la imagen estirada por lo que tendrás que cambiar los ajustes de imagen a 4:3. Aunque de esta forma verás dos barras negras a cada lado de la imagen.

Conversor de escaneo de código Abierto | kaico

Conversor de escaneo de código abierto

Si estás buscando una calidad de imagen inmejorable sin retardo y con una total sincronización entre ambas fuentes necesitas un conversor de escaneo de código abierto, un conversor para usuarios avanzados. Se trata de un dispositivo profesional y su precio mucho más elevado que el anterior, puedes adquirirlo por unos 175 euros, lo alejan a los usuarios domésticos. No es compatible con consolas S-Vídeo como Nintendo 64 o las Nintendo NES sin salida RGB.

El precio de estos conversores varía considerablemente, pero esto influye directamente sobre la calidad de la imagen. La calidad de la imagen es proporcional al precio, cuanto más gastemos en ellos mejor será la calidad de la imagen, pero no todos estos dispositivos estás recomendados para todo tipo de usuario.