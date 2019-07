Las gafas de sol no son nada nuevo, de hecho es uno de los objetos más comunes que nos acompañan en el día a día veraniego desde hace décadas. Pero de vez en cuando hay quien tiene una interesante idea, y no solo busca la protección solar, sino también poder ver el mundo que nos rodea de una manera completamente distinta. Las películas de Wes Anderson son mundialmente conocidas no solo por el surrealismo de sus guiones, sino por una particular fotografía que puedes disfrutar ahora en estas gafas que han llegado a Indiegogo.

Tens Spectachrome Sunglasses, una forma original de ver todo lo que nos rodea

Seguramente muchos recordaréis los primeros pasos de Instagram, una red social que básicamente era una excelente app de cámara que nos permitía aplicar distintos filtros, sobre todo emulando el aspecto de las viejas películas de carrete. Esta tendencia de los filtros basados en viejos carretes ha sido una de las principales modas en la era de las cámaras móviles, y poco a poco parece que esta peculiar forma de ver la vida se va extendiendo poco a poco a otros objetos.

Es el caso de estas gafas de sol Tens Spectachrome que han llegado a Indiegogo, donde han arrasado literalmente, consiguiendo un 600% de su objetivo inicial cuando aún queda casi un mes para que la campaña termine. Estas nuevas gafas nos llaman la atención porque su lente cuenta con un filtro basado en la paleta de colores que utiliza Wes Anderson en sus películas.

Por lo tanto el mundo que nos rodea se va a ver de una manera muy peculiar a través de estas gafas mientras nos protegen de los rayos ultravioleta. Ya en 2014 sus creadores lanzaron sus primeras gafas de sol con lentes de filtro fotográfico, y ya entonces las definieron muchos como un filtro de Instagram para la vida real. Y eso es precisamente lo que hace diferentes a estas gafas.

Estas gafas se basan en las paletas cromáticas de películas de Wes Anderson tan icónicas como son Moonrise Kingdom, The Royal Tenenbaums y Hotel Chevalier. Según sus creadores, con estas gafas nuestro día a día será hasta diez veces más colorido de lo habitual. Es una lente que ofrece una curiosa mezcla de ricos colores verdes esmeralda y tonos cítricos aún más saturados. Por tanto son unas gafas perfectas para ver el mundo con un toque setentero y a día de hoy único en unas gafas de sol.

Estas lentes están disponibles con diferentes monturas, con un aspecto bastante clásico, y sin duda son la manera más cercana a ver el mundo a través de un filtro de Instagram. Estas gafas cuentan con protección UV400 que son capaces de retener el 100% de los rayos ultravioleta. Además están fabricadas por una empresa de gran reputación en la creación de gafas de sol ubicada al norte de Italia.

El precio al que llegan a Indiegogo parte de los 77 euros, más 7 de envío. Las primeras entregas se realizarán en el mes de septiembre, consecuencia de la enorme demanda que han generado.