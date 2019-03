Comparativa Surface 3 vs MacBook: buscando a Terminator

Se prepara una batalla futurista en el sector tecnológico y los dos bandos ya tienen a sus luchadores preparados. Microsoft se ha traído un T-800, el Terminator interpretado por Arnold Schwarzenegger, o lo que es lo mismo: Surface 3. Por su parte, Apple, siempre un paso por delante, ha optado por acercarse al T-1000, el villano de Terminator 2, con su nuevo MacBook.

Surface 3 es un portátil en el cuerpo de una tableta. Puede parecer más futurista y en su momento hasta nos creímos que lo era, pero lo cierto es que necesita un periférico para funcionar. Llámalo escopeta o llámalo teclado, pero por sí mismo no puede cumplir su función (trabajar si hablamos de Surface; matar o salvar a John Connor si hablamos del cyborg).

A pesar de ello, Surface es más tradicional. El entorno Windows todavía es el preferido en las oficinas de prácticamente todo el mundo y todo apunta a que lo será aún más con la llegada de Windows 10. Además, es más compatible con todo lo que necesita el usuario medio: el puerto USB, sin ir más lejos, podría ser la fundición que finalmente permite derrotar al T-1000.

En el otro lado del ring cinéfilo-virtual está un MacBook más parecido a lo que estamos acostumbrados a ver (porque la musculatura de Arnold no es normal y menos en los tiempos del lorzalamero fofisano). No obstante, rápidamente nos damos cuenta de que no es así, que detrás del cuerpo de Robert Patrick hay una estructura de metal líquido capaz de todo. El diseño es espectacular.

Traducido al portátil de Apple esto quiere decir, por ejemplo, que únicamente hay un puerto que sirve para todo. Si el futuro no tiene cables, el presente debería comenzar a prescindir de ellos. El trackpad y el teclado, por otro lado, son la muestra de que este T-1000 no necesita a nada ni a nadie para repartir galletas metálicas.

Todo esto podría hacer pensar que hay que optar por lo nuevo y dejar que Arnold se dedique a la política. No es así. Terminator 2 termina en empate y este combate también. Surface 3 va a envejecer peor del mismo modo que el robot interpretado por Schwarzenegger estaba más cerca de la obsolescencia y, aun así, hay quien utiliza Windows XP. Con sus trucos, sus parches y sus gafas de sol, se adapta y cumple con su objetivo. Además, es bastante más económico hacerse con un T-800, que es, precisamente, unos 800 euros más barato, recortada (Type Cover) y moto (lápiz) incluidas.

Por su parte, el T-1000 no tiene rival en el futuro para el que fue diseñado, con menos camiones y piscinas de metal fundido. Ahí difícilmente podría ser vencido por el dispositivo de Microsoft. Hoy, es otra historia. Y en agosto estrenan Terminator Génesis.

Hasta la vista, baby.