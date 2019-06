Cómo ver en tu TV la página de Chrome que tienes en el móvil

Las televisiones inteligentes te abren un mundo de posibilidades. Hace unos años era impensable poner internet en la pantalla de tu salón, pero lo cierto es que los dispositivos más modernos ya se conectan incluso a través del WiFi. Gracias a esta característica puedes incluso ver el contenido Google Chrome desde tu móvil al televisor. Si quieres tener en pantalla el sitio por el que navegas te enseñamos cómo hacerlo.

Cómo pasar el contenido de Chrome de tu móvil a la TV

Como te decíamos, es posible ver el contenido que tienes de Google Chrome desde el móvil en tu televisión. Todo se consigue a través de una conexión entre los dos aparatos a través de Internet y una herramienta común: Google Chrome. Si no tienes esta aplicación instalada en uno de los dos aparatos este truco no funcionará. Además, no hay excusa, ya que es gratuita y no pesa mucho.

Desde aquí se puede enviar a distintos dispositivos Chromecast | Tecnoxplora

Por otro lado, si tu televisión no es de las modernas siempre puedes enganchar un Chromecast al HDMI para disfrutar de esta y otras funciones. Una vez que dispongas de estas dos herramientas básicas solo tienes que sincronizar ambos aparatos. Esto también se puede hacer desde la aplicación de Google Home, aunque no es necesario instalarla si no quieres.

Para eso tienes que irte a la versión de origen que es la de tu móvil y desde ahí pulsar en los tres puntos de la parte superior derecha. De entre todas las opciones debes elegir aquella que se llama Compartir y desde ahí pulsar el dispositivo con el que quieres vincular el teléfono, en este caso la televisión inteligente o el Chromecast más cercano. Después se sincronizarán y podrás ver en la pantalla. Después solo tienes que navegar en la pantalla grande, y una vez acabes solo tienes que irte al icono de envío de datos y pulsar en la opción de desconectar.

También puedes vincular tu PC con tu televisión

Los smartphones no son los únicos con los que puedes mandar una pestaña de Google Chrome a la televisión. Este procedimiento también se puede hacer desde el ordenador contando con los mismos requisitos: que tu máquina y tu pantalla tengan Google Chrome instalado y esta última disponga de conexión a Internet y Chromecast o Android TV integrado.

La única diferencia en este sentido es que desde tu ordenador debes pulsar en la parte superior derecha donde aparecen los tres puntos en vertical, pulsar el botón Enviar y vincular la sesión de Google Chrome con la pantalla de tu salón o donde tengas instalada la TV. Ahí se mantendrá iniciada la conexión con el navegador de forma inalámbrica hasta que tu decidas quitarla.

También para iPhone y iPad

No podíamos acabar este artículo sin mencionar a los dispositivos de Apple. Estos también tienen su propia versión de Google Chrome y su funcionamiento es muy similar al de Android, por lo que solo tienes que tocar el icono de la pantalla sincronizada para empezar a ver lo que tienes en la pantalla de tu terminal de Apple.