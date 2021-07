Cómo proteger tu portátil este verano si te lo llevas a la piscina o a la playa

En muy habitual ir a muchos sitios con nuestro portátil a cuestas, sobre toda ahora que teletrabajar es algo tan habitual. Y también ahora en verano que viajamos más. La playa, la montaña o incluso la piscina con algunos de lugares donde podemos tener siempre a mano nuestro ordenador. Por lo que si quieres llevártelo donde quieras siempre protegido, y a pesar de tener el agua cerca, te recomendamos el uso de una mochila impermeable, a continuación, te damos algunas ideas.

Mochila unisex impermiable | Besttravel

Mochila Unisex Impermeable Besttravel

Esta mochila unisex impermeable no sólo protege nuestro ordenador portátil del agua, sino que tan también al ser acolchada resiste mejor los impactos. Muy cómoda de llevar pues incluye tirantes acolchados y una zona con almohadilla en la espalda. Incluye compartimentos especiales para guardar tanto una tableta como un portátil de hasta 15.6 pulgadas e incluye además una serie de bandas elásticas acolchadas que impiden el desplazamiento de los dispositivos. Una mochila con una capacidad de 25L que nos permite guardar multitud de objetos. Incluye bolsillo antirrobo situado en la parte trasera de la mochila, con costuras reforzadas, doble cremallera y tejido resistente a los desgarros e impermeable, aunque no se recomienda exponerla a lluvia intensa. Incorpora toma de auriculares y un puerto USB exterior de carga al que podemos conectar una batería, aunque no está incluida. Está disponible en varios colores, aunque de esto depende su precio. Podemos comprarla en Amazon por menos de 20 euros.

Mochila fabricada con materiales sostenibles | Faffoz

Faffooz Mochila impermeable

Esta elegante mochila está fabricada con materiales respetuosos con el medio ambiente, así como tela Oxford resistente al agua y cuero. Permite guardar un portátil de hasta 15.6 pulgadas y además disponemos de mucho espacio de almacenamiento que podemos llevar en todo momento ordenado pues dispone de un compartimento frontal con muchos bolsillos. Una mochila muy cómoda y funcional pues dispone de correas ajustables para los hombros y un sistema de acolchado para la espalda. También incluye un puerto de carga de USB y conexión para cascos. Su precio ronda los 30 euros.

Mochila unisex con gran variedad de colores | WindTook

WindTook Mochila impermeable para Portátil

Está Mochila unisex disponibles en una gran variedad de colores, es impermeable y las gotas que caen sobre ellas resbalan gracias a la fibra de poliéster de alta calidad con la que está fabricada, que además es fácil de limpiar. Su gran capacidad nos permite guardar un portátil de hasta 15.6 pulgadas además de gran variedad de objetos que puedes almacenar y ordenar en la multitud de compartimentos que incluye. Dispone de cintas ajustables, su espalda anatómica acolchada con tela de malla transpirable ayuda a que podamos llevarla todo el día sin cansarnos. Incluye puerto de carga USB y gracias a su interior también acolchado protegeremos en todo momento nuestros dispositivos de los golpes. Su precio es de 36,99 euros.

Una selección de mochilas para todos los gustos y bolsillos con las que llevarnos a cualquier parte nuestros ordenadores portátiles siempre protegidos tanto del agua como de los golpes. Además de tener la opción de recargar las baterías de nuestros dispositivos siempre y cuando conectemos un Powerbank