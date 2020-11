Cómo enviar contenidos al Chromecast integrado de un televisor con Android TV

Todos los televisores con Android TV cuenta con un Chromecast integrado, y si tienes uno de ellos es posible que hayas tenido ciertas dificultades para utilizarlo, incluso ignorar que lo tenía. A veces puede ocurrir que a la hora de enviar contenido no encuentres el dispositivo por ninguna parte, incluso navegando por los diferentes menús de la tele.Si has tenido una experiencia previa con un dispositivo Chromecast o similar, sabes que este se instala conectándolo a una entradasHDMI o cualquier puerto de entrada de nuestro televisor. Accedemos a ellos con el botón de nuestro mando a distancia fuente o source dependiendo del fabricante de nuestra tele y así de este modo elegimos la conexión y el dispositivo que queremos utilizar.

Utilizar el Chromecast integrado

Estamos acostumbrados a utilizar como un elemento externo este tipo de dispositivo, sin darnos cuenta de que en esta este se encuentra integrado en el televisor, por lo que no se trata de una fuente externa y es el error que cometemos, seguir pensando de esta manera. Es cierto que la propia interfaz de la televisión nos da pie a la confusión ya que no resulta nada intuitiva y no nos facilita la tarea, cosa que en realidad es bastante sencilla.

Cómo enviar contenido

El procedimiento es el mismo que cuando enviamos contenido a un dispositivo conectado. La mayoría de las plataformas de contenido multimedia son compatibles con Chromecast y tienen implementado en sus apps un botón que nos permite enviar contenido sin necesidad de usar Google Home.

Para ello, abre la aplicación y elige el contenido que quieras reproducir en el televisor.

Al pulsar sobre el icono de enviar , nos aparecen los nombres de los dispositivos disponibles, entre ellos se encontrará tu televisor.

Selecciónalo y automáticamente comenzará a enviar el contenido.

Aunque dependiendo del menú en el que se encuentre nuestra TV puede cambiar la forma en la que podemos interactuar. Si cuando enviamos el contenido no encontramos en la pantalla principal empezaremos a ver nuestro programa preferido y si pulsamos el botón salir para volver de nuevo a la pantalla principal, la reproducción terminará y no encontraremos rastro alguno de ella, por lo que si queremos reanudar la reproducción tenemos que volver a la fuente y enviar el contenido.

Pero si nos encontramos en la función TV, al enviar el contenido multimedia dejaremos de ver el canal sintonizado en el televisor, dando paso al contenido enviado. Al pulsar el botón salir, vemos como en la interfaz principal dentro de mi lista aparece en primer lugar una miniatura de lo que estamos reproduciendo o el icono enviar y si pulsamos sobre este se reanudará de nuevo la reproducción.

Otra de las ventajas de usar el Chromecast integrado es que con el mando de la tele podemos seleccionar los controles de reproducción, podremos parar y reanudar la reproducción o avanzar y retroceder sin tener que echar mano del dispositivo que utilizaste en primera estancia para enviar el contenido, lo que resulta de lo más útil. Una mejora considerable con respecto al uso de un Chromecast externo, con el que tenemos que utilizar el mismo dispositivo desde el que lo enviamos para controlar estos aspectos.